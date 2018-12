Documento: el día que Franco Macri se juntó con Cristina y De Vido

Hay apenas una única audiencia entre Franco Macri y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los registros oficiales. De relación ambivalente con el anterior gobierno, el empresario ítaloargentino supo augurar en 2014 que el próximo Presidente debía “salir de La Cámpora” para hace dos años dedicarle una serie de reproches, con solada denuncia.

El padre del mandatario que finalmente asumió en 2015, que lejos estuvo de surgir de las filas K, no tiene ninguna otra reunión con ningún funcionario tanto de la actual como de la anterior administración, según el Registro De Audiencias, publicado por el Ministerio del Interior.

El ahora citado a indagatoria en una derivación de la causa de los "Cuadernos K", apenas aparece en una cita: el 25 de marzo de 2010 a las 19.30. Junto al condenado secretario de Transporte Juan Pavblo Schiavi y al encarcelado ministro de Planificación Julio De Vido, visitó a Cristina Kirchner en el despacho presidencial con una delegación de la semiestatal china Citic. El motivo anotado: "Inversiones".



Ese no fue su único encuentro con la ex Presidenta en Balcarce 50. Como representante en el país de la mencionada firma oriental, en noviembre de 2008 también había ido a la Casa Rosada para sellar la compra, sin licitación, de 279 vagones de subte por u$s 653 millones, negociada por el ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Paradójicamente, su hijo Mauricio, entonces jefe de Gobierno de la ciudad con la red de metro, no asistió a aquel evento a pesar de haber sido invitado. "Fue el primer contrato de la década entre Argentina y China y el único negocio que concreté en los años del gobierno de los Kirchner”, se jactó el propio Macri padre años después.

Poco después del anuncio, desde la Coalición Cívica-ARI, el partido de Elisa Carrió, denunciaron sobreprecios en aquella compra.