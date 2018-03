Docentes universitarios siguen de paro y harán clases públicas en Plaza de Mayo

El martes 11, en el marco de una nueva jornada de protesta de la Conadu Histórica, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) resolvió realizar paro con clases públicas en Plaza de Mayo durante todo el día, desde las 7 hs. hasta las 21.

“Los docentes universitarios nos encontramos sin respuestas por parte del gobierno nacional. Tras varias reuniones paritarias, el gobierno no ha modificado su propuesta del 18% en cuatro cuotas. Los reclamos docentes consisten en un 35% de aumento, teniendo en cuenta la inflación para este año y la pérdida sufrida el año pasado; $15.000 para el cargo testigo y un salario para los docentes mal llamados ad honorem. Docentes que trabajan sin cobrar un sueldo, a pesar de realizar la misma tarea otros docentes”, advirtió Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA.

La dirigente denunció que “es falso que el gobierno no tenga plata para dar una respuesta satisfactoria al reclamo docente. Un gobierno que bajó retenciones al agro y a las mineras desfinanciando en $57.000 millones el presupuesto público, no puede decir ahora que no cuenta con fondos para responder a nuestras demandas”.

“Llevamos 12 días de paro en todo el país y desde hace dos semanas que venimos realizando clases públicas en todas las facultades. Cansados de no recibir respuestas, llevamos nuestro reclamo a la puerta de la Casa Rosada. El Martes 11, vamos a llenar la Plaza de Mayo de clases públicas”, aseguró la dirigente de los docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires.