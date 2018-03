Docentes: seguirá la discusión por paritarias, pero sin huelgas

El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires entrará a partir de hoy en otra fase, con matices diferentes a los que se vivieron en marzo, signado por el extenso paro que mantuvo frenada la actividad en las escuelas públicas durante 15 días hábiles. Luego de la decisión de los gremios del Frente de Unidad Docente de seguir protestando por otras vías pero dictando clases en las aulas, a la espera de un encuentro con el gobierno de María Eugenia Vidal, que se llevará a cabo esta semana y en el que, se espera, se acerquen posiciones en relación al reclamo paritario.



La decisión de parar, impulsada por los gremios y acatada por buena parte de los maestros, derivó en una serie de descuentos que se hicieron efectivos en los primeros días de este mes. El Cronista tuvo acceso a un recibo fechado el 7 de abril de un docente de la provincia de Buenos Aires que no dio clases dos días en el mes en los dos turnos que dicta, y vio afectado su salario en $ 1.503,46, es decir, $ 751,73 por inasistencia. Las quitas se hacen en tres tramos, que implican retenciones en el básico, la antigüedad y bonificaciones.



Una de las condiciones que piden los gremios para sentarse a negociar sin ir a un nuevo paro es que el gobierno provincial dé marcha atrás con los descuentos, en línea con un fallo de la justicia de La Plata, que fue apelado. Hasta ahora, la propuesta oficial es un aumento de 19% en tres tramos, ajustado por inflación mediante una cláusula gatillo y con un resarcimiento de entre $ 1000 y $ 2000 según el caso, en consignación por las pérdidas de 2016.



En paralelo, existe otro expediente nacional, instruido por la jueza de Trabajo Dora Temis, que ordenó la convocatoria a una paritaria nacional docente, que el Gobierno rechaza realizar, y en el que el Ejecutivo presentará su apelación hoy.



El presidente Mauricio Macri defendió ayer en una entrevista con Radio Mitre que las paritarias docentes se hagan por provincia al afirmar que "los sueldos los discute cada gobernador" porque así "lo marca la Constitución", y señaló que Vidal está dando "la batalla por todos los argentinos" en educación pública. Macri resaltó también que "hace diez años la educación pública empeora en la provincia de Buenos Aires, más chicos no terminan la escuela y no comprenden matemática", por lo cual afirmó que "hay que sentarse en una mesa con humildad y decir qué tenemos que cambiar para tener un resultado distinto". El Presidente cuestionó a la magistrada al considerar que "esta jueza también está desenfocada, tuvo un fallo cargado de prejuicios y de negación de la realidad". Y cerró: "Espero que los gremios entiendan que tienen que ser parte de la solución, no de problemas".



El ministro de Educación, Esteban Bullrich, en tanto, prefirió no hacer "un juicio de la jueza, sino un juicio del fallo" y expresó que en el mismo "hay tèrminos que marcan una subjetividad". Bullrich insistió, como Macri, en remarcar que las negociaciones salariales deben ser resueltas por las provincias.