Edición Impresa EL GOBIERNO ALIENTA UN PACTO PARA EVITAR SUBAS DE MÁS DE 25%

Docentes se plantan contra el techo a paritarias y amenazan con no comenzar las clases Desde los gremios docentes cuestionaron el supuesto acuerdo Macri-Moyano para que las subas no lleguen al 30%. Afirman que rebaja en Ganancias no incide en su paritaria