Docentes porteños ratifican paro y dicen que no acatarán conciliación obligatoria

El secretario general de Ademys, Jorge Adaro, ratificó hoy el paro por 24 horas que realizarán distintos gremios docentes porteños este martes, y advirtió que no aceptarían una conciliación obligatoria, en caso de que la dicte la Ciudad.



El gremialista recordó que “hace más de 100 días” que las autoridades porteñas no los convocan a discutir salarios tras el rechazo de la oferta del 19% realizada en marzo.



“Sería un despropósito (una conciliación obligatoria) en este cuadro en el que hace más de 100 días que el gobierno no convoca. En nuestro caso, lo consultamos en cada una de las escuelas. A priori, no la acataríamos”, sostuvo.



En declaraciones a radio La Red, el gremialista dijo además que la convocatoria que hizo la Ciudad para el próximo jueves “fue posterior a la comunicación de la medida de fuerza”.



“Acá hubo una oferta del 19% en marzo, y hace más de 100 días que el gobierno no convoca a discutir salarios. Ni siquiera tomaron la actitud de dar el aumento por decreto. Lo dejó en suspenso”, fustigó.

Los sindicatos docentes porteños darán hoy una conferencia de prensa en la sede de UTE, el gremio mayoritario de los maestros de la Ciudad, ubicada en Bartolomé Mitre 1984 del centro porteño, para informar detalles del paro y movilización convocados para mañana, con la participación de los secretarios generales de los gremios ADEF, AEP, AMET, Camyp, Sedeba, UDA y UTE.