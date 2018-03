Docentes irán al encuentro con Vidal, pero dudan del éxito de la negociación

El titular del Suteba, Roberto Baradel, confirmó ayer que los gremios docentes participarán mañana de la nueva reunión paritaria convocada por la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque aseguró que son "cautelosos" respecto al resultado del encuentro al argumentar que no ven "mucha voluntad para discutir la pérdida de poder adquisitivo".

La convocatoria al encuentro de mañana fue concretada luego de la multitudinaria Marcha Federal Educativa, organizada por los gremios docentes a causa de la decisión del Gobierno nacional de suspender la paritaria federal del sector.

"Si bien se abrió una instancia de diálogo, no hay avances en en concreto", consideró Baradel, quien insistió en que "la Nación debería asistir a las provincias" para alcanzar los aumentos pretendidos por los gremios. Y agregó: "La convocatoria para esta semana se realizó porque el Gobierno no podía dejar de convocar al diálogo, pero tampoco vemos que haya mucha voluntad para discutir la pérdida de poder adquisitivo" de los salarios docentes, evaluó el sindicalista.