Docentes bonaerenses anunciaron que continuarán con las protestas

Al día siguiente de la masiva Marcha Federal que desembocó y colmó la Plaza de Mayo, el Frente de Unidad Docente (FUD), que integran todos los gremios bonaerenses, resolvió ayer "dar continuidad" a las acciones de protesta que vienen manteniendo por aumentos salariales, ante la falta de convocatoria a paritaria nacional.

Mientras tanto, en la vereda de enfrente, el gobierno de María Eugenia Vidal adelantó que los convocará para el martes próximo para una reunión de "equipos técnicos", horas después del vencimiento de la conciliación obligatoria decretada, que los sindicatos no aceptaban para volver a sentarse en la mesa de negociación.

"Ante la falta de avances y de propuestas concretas de mejora en la oferta salarial, hemos definido continuar con las acciones que se están realizando en los distritos, con la modalidad que cada uno determine", sentenció con un comunicado la FUD, que aglutina a Suteba, FEB, Udocba, Amet, UDA y Sadop. Evitaron así adelantar si habría nuevas huelgas. Y los sindicatos agregaron que "se hace imperiosa la necesidad de que el gobierno de la provincia convoque a los gremios docentes para resolver este conflicto".

En sintonía con este aparente alto al fuego mutuo, con el último antecedente de ofrecimiento que fue un aumento para 2017 del 19% en tres cuotas con ajuste por inflación, desde La Plata anunciaron una nueva reunión para el martes a las 10 en la sede del Ministerio de Economía bonaerense.

Sin embargo, en paralelo y abriendo otro frente de conflicto, ayer se conoció la Resolución 346 firmada por el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, que establece que para "garantizar los 180 días de clases", se recuperen los días de paro durante el receso invernal.

Desde Suteba, que comanda Roberto Baradel, ya se opusieron a la medida: "Planteamos lo improcedente de la misma ya que el receso invernal se fundamenta en poder superar los días mas fríos del año y disminuir el contagio y extensión de las enfermedades estacionales. No son vacaciones", sentenciaron.

Por su parte, tirando más leña al fuego, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, calificó de "obcecada" la actitud de los gremios docentes. Y el funcionario añadió, en una entrevista en FM Radio Con Vos: "No es cierto que no hayamos invertido, que estemos borrados, que no estemos trabajando con las provincias. Casi triplicamos los fondos que invertimos en las provincias".