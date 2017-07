Docentes bonaerenses aceptaron la propuesta salarial de Vidal

El conflicto entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los docentes, que comenzó con el inicio del ciclo lectivo e incluyó en el año 17 medidas de fuerza desde el 6 de marzo, llegó a su fin según declaró Roberto Baradel, Secretario Genera de Suteba tras un plenario de delegados gremiales en donde se aprobó la propuesta del gobierno casi por unanimidad.

En conferencia de prensa, el sindicalista comentó que "lo que sucedió este año no nos puede pasar más. El Gobierno nos acusaba de hacer política partidaria a nosotros, pero eran ellos los que hacían política partidaria".

"El Gobierno no cedía en su intención de ponernos una pauta de aumento salarial", sostuvo Baradel, quien además enfatizó que los maestros "queremos un trato respetuoso y un salario digno".



El secretario general de Udocba, Miguel Díaz, había adelantado el acuerdo esta mañana en diálogo con radio Mitre y radio Uno, tras la última oferta salarial presentada por las autoridades educativas bonaerenses, que consiste en un incremento anual del 24% en los sueldos más un 3,4% en concepto de pago de sumas fijas por única vez.

Díaz, sin embargo sostuvo que aceptaron acordar "por necesidad, porque desde el mes de agosto no tenemos un peso de aumento y con mucha decepción porque no pensábamos que íbamos a terminar pasando por el mismo camino de siempre”.

Díaz lamentó que la gestión provincial esperara “150 días para hacer una propuesta medianamente racional” que satisfaciera parcialmente los pedidos de los maestros. “Las asambleas terminaron ayer a la tarde. Hay mucha bronca y decepción con el gobierno de la Provincia. No hacía falta tanto conflicto para que hagan una propuesta que tanto no conforma, pero que es menos peor que la anterior”, señaló.

“La clase política no aprende más, ellos son los causantes del conflicto. Si había dinero, no era necesario tanta sangría. Ellos tienen una responsabilidad muy grande de no generar el conflicto”, añadió.