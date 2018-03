Docentes advierten sobre el inicio de clases

El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, advirtió ayer que si los docentes reciben una propuesta salarial "inferior a 30%, va a ser muy difícil que comiencen las clases en todo el país". "La suba tiene que ser entre 35% y 40% en virtud de los aumentos ya conocidos por todos, sobre todo los alimentos, el de transporte que va a venir, la quita de subsidios, los servicios eléctricos, los medicamentos y los alquileres", estimó el sindicalista. En declaraciones radiales, López alertó que si la cifra es inferior "va a haber conflicto" y no sólo "cuando haya paro", sino porque se trata de "800 mil docentes en todo el país que vamos a consumir menos". "Eso va a implicar menos consumo, menos producción, despidos en la actividad privada y salarios a la baja. Un círculo vicioso del cual estamos a tiempo de salir ", evaluó.

Sobre el proyecto del macrismo para subir el mínimo no imponible a $ 30.000 y la posibilidad de obtener un aumento igualitario para todos los docentes, López analizó: "Una suma que compense para que el aumento sea igualitario, desde mi punto de vista no estaría mal, si no, cualquier aumento tocaría a cualquier docente por igual pero los de la cúspide de la pirámide tendrían dos mejoras: una por el aumento y otra por no tributar ganancias".