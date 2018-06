Doble victoria para Cambiemos: desafuero de CFK sigue pendiente y cayó el de Ayala

Los senadores de Cambiemos y del bloque Justicialista acordaron ayer postergar para septiembre el tratamiento del pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras coincidir en que el plazo no vence esta semana. La decisión generó el repudio del kirchnerismo y fue una victoria para el oficialismo, que además consiguió clausurar en Diputados la discusión por otro desafuero: el de la ex intendenta de Resistencia, Aída Ayala.

En una reunión de jefes de bloque realizada en la Presidencia del Senado se decidió levantar la sesión especial que el oficialismo había convocado para este martes por la tarde para tratar el pedido de desafuero enviado por el juez federal Claudio Bonadio, ante la posibilidad de que se hubiera vencido el plazo de 180 días que prevé la Ley de Fueros. "Hay amplio consenso de casi todas las bancadas en que los plazos deben computarse en días hábiles. No se vence el plazo, así que el desafuero se trataría en septiembre", indicó el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni.

El presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, precisó que lo que se acordó es "tomar como fecha de ingreso del pedido de desafuero el 21 de marzo, que es cuando se constituyó la Comisión de Asuntos Constitucionales", que debe analizar este tema.

Fuentes del bloque Justicial

ista de Miguel Pichetto confirmaron que "todos los bloques menos el PJ-FpV estuvieron de acuerdo". Al respecto, el jefe del bloque del PJ-FpV, Marcelo Fuentes, sostuvo que el planteo fue "una especie de distracción" y lo calificó como "abstracto", al tiempo que comparó: "Es una cuestión de chicos, perdieron el otro día y se llevaron la pelota".

En paralelo, en la Cámara de Diputados el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría para desestimar el pedido de desafuero que había hecho en abril pasado la Justicia Federal de Chaco contra la legisladora radical Aída Ayala, en una causa por lavado de dinero. Para Cambiemos, la resolución de la Cámara Federal que le concedió la eximición de prisión a Ayala le quitó el sentido al pedido.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli, pidió "rechazar el pedido de desafuero porque fue prematuro, porque su objeto se ha tornado abstracto y no hay razón ni posibilidad de detener a Ayala".