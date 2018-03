Discuten hoy la necesidad de generar reglas para el uso de las criptomonedas

El G20 financiero tendrá hoy su último día y se realizará uno de los encuentros que genera mayor expectativa.

Presidido por el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, los jefes de los entidades financieras de las 20 economías más desarrolladas del mundo discutirán sobre la definición de reglas para el uso de las criptomonedas.

La Argentina no tiene una posición pública, por lo menos no hubo una declaración de parte del BCRA, pero Sturzenegger señaló el domingo en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) que "si un Banco Central emite una criptomoneda, la gente podría tener un depósito ahí en vez de tenerla en la moneda nacional, en una cuenta a la vista en un banco privado", lo que marca que no necesariamente una negativa de parte de la autoridad monetaria local.

Pero hoy los ministros y banqueros recibirán información que señalará que los activos no amenazan la estabilidad financiera pero, como ya había adelantado Sturzenegger, pueden servir para lavar dinero o financiar terrorismo.

Otro de los puntos a zanjar en los encuentros de hoy es si estos son activos o monedas. Frente a esta pregunta el ministro de finanzas de Francia, Bruno Le Maire, le dijo ayer a El Cronista que las criptomonedas son "más un activo que una moneda; porque no te permite todas las posibilidades que te da una moneda".

Apuntó hacia regulación al afirmar que "Francia no quiere bloquear ningún tipo de avance en el sistema financiero; muchos países desarrollados han encontrado soluciones fintech, pero si queremos avanzar, y también proteger a nuestros ciudadanos de especulaciones o lavado de dinero, necesitamos reglas. No podemos tener criptoactivos sin tener reglas para cuidar a nuestros ciudadanos".

Pero otras delegaciones se mostraron más reacias a la posibilidad de acordar reglas.

En medio de esto, el BCRA ingresó ayer al Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado (CPMI), el organismo normalizador internacional para los sistemas de pago, compensación y liquidación que sustentan los mercados financieros de todo el mundo.

Esta entidad genera recomendaciones respecto del uso de las criptomonedas y su seguridad para el sistema financiero global.