Discurso de Macri puso al descubierto las diferencias empresarias sobre la gestión

El discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa volvió a poner al descubierto las diferencias empresarias respecto de la actual gestión. Fue aplaudido por los sectores que se ven favorecidos por las políticas oficiales, pero cuestionado por los que se sienten rezagados. Es el caso de muchos sectores industriales que se encuentran en situación crítica y que advierten que el modelo de país que busca el Gobierno los excluye.

El campo es uno de los sectores más beneficiados por la gestión de Macri y a los que el mandatario hizo mención. Ni bien asumió, eliminó las retenciones de todos los productos excepto para la soja (se las redujo 5 puntos porcentuales), quitó las trabas para exportar y aumentó recientemente los reintegros a las ventas al exterior. Con estas medidas, el agro repuntó fuertemente, lo que generó una cosecha récord de trigo, y lo mismo se espera para la cosecha gruesa entre marzo y abril.

Frente a esa realidad, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Luis Etchevehere, enfatizó que ni bien el Gobierno puso al campo en igualdad de condiciones con otros sectores de la economía, el "sector arriesgó, invirtió y los números están a la vista". "El campo tiene récords en todas sus actividades, áreas sembradas, cosechadas, venta de cosechadoras, de camionetas y este año se realizarán unos 5,6 millones de transportes en camión, unos 600.000 más que el año pasado", indicó el ruralista.

También se refirió positivamente al discurso de Macri el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, por su mención al "plan de infraestructura más ambicioso de la historia". "El Presidente marcó así un camino de inversiones y, especialmente, trabajo para muchos habitantes de nuestro país", señaló Weiss, quien remarcó la "enorme cantidad de licitaciones de obra pública que se realizaron el año pasado y que este año continuarán en gran número", según las estimaciones del Gobierno.

También avaló las palabras del discurso el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, al plantear que Macri puso sobre la mesa una nueva agenda para el país, basada en un plan de infraestructura y logística, una reforma tributaria y muchos otros temas que hacen a la competitividad argentina. "Y en el discurso reafirmó ese camino. Además, vemos que es un hombre de diálogo", reforzó Campos.

Pero no todos los empresarios aplaudieron las palabras del Presidente. Como era de esperar, muchos industriales se quedaron con sabor a poco luego de escuchar su discurso en el Congreso. "Es indispensable que se aceleren las reformas de segunda generación para mejorar las condiciones de producción y de competitividad, que son las correcciones que admitió el propio Presidente para el mediano plazo", aseguró el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Sin embargo, consideró que "el ordenamiento de las variables macroeconómicas debe estar por el lado de la estabilización y no pensando en devaluaciones que nunca condujeron a nada, lo que queda claro que la cuestión no pasa por el tipo de cambio".

Por su parte, el dirigente industrial José Urtubey enfatizó que si bien está "de acuerdo en torno a las necesidades de transparentar la gestión que marcó el Presidente", le habría gustado "escucharlo en más pasajes de su presentación haciendo referencia a cuestiones vinculadas a la industria, particularmente en todo lo relativo al sector pymes", aclaró Urtubey.

El empresario recordó que "la industria siempre generó mano de obra de calidad y las pymes resultan el motor de la economía por los puestos de trabajo que crean directa e indirectamente".

A su vez, el presidente de la Confederación Empresaria de la Argentina (Cgera), Marcelo Fer nández, coincidió con sus colegas industriales en que Macri no hizo casi referencia a la actividad manufacturera y que, por el contrario, habló de "abrirse al mundo" y avanzar en acuerdos comerciales con otros mercados para exportar más. "Desde lo productivo, no dijo nada.

Ratificó la política que vienen llevando, por lo que entiendo que la van a profundizar. Habló del mundo tecnificado, globalizado, y que tenemos que vender. Pero dio a entender de que el país debe concentrarse en lo que es competitivo", remarcó Fernández. En lo que coincidió con el Presidente –todos lo hicieron– es en la necesidad de trabajar para seguir bajando la inflación, aunque consideró que "el salario debe recuperarse" para que se reactive el mercado interno.