Discurso de Alberto: para los economistas, hubo pocas novedades y menos precisiones

Aunque no abundaron los detalles ni los anuncios concretos, el discurso de apertura de las sesiones legislativas que pronunció el presidente Alberto Fernández tuvo varios párrafos destinados, como no podía ser de otra manera, a la economía. Alusiones, con poca innovación en relación a expresiones precedentes, sobre la deuda, el hambre, la pobreza, la industria y el desarrollo se desgranaron en la pieza que expuso el primer mandatario ante el pleno de las dos cámaras del Congreso.

Según Pablo Besmedrisnik, de la consultora Invenómica, los tres aspectos de donde podrían surgir los puntos más interesantes del discurso de Alberto, en su faz económica, fueron los relacionados con el tema energético, para el cual el primer mandatario prometió un plan, lo mismo que con la situación agropecuaria y la de la economía del conocimiento.

"Son precisamente los tres sectores en donde se venía dando un proceso de crecimiento que se abortó sin que el Presidente haya dado detalles sobre lo que iba a hacer al respecto", dijo el economista a El Cronista.

"Hubo poco detalle sobre los planes a corto y mediano plazo, entonces se mantiene la incertidumbre para quienes deseen invertir en esas áreas", agregó Besmedrisnik. "Si, en general, la inestabilidad cambiaria complica la toma de decisiones, al no haber precisiones sobre el marco regulatorio legal, empeora la percepción. Alberto Fernández, al menos en cuanto a lo legal, debería haber dado alguna señal de tranquilidad, pero no hubo nada. Solo anuncios escuetos de que se iba a trabajar en eso pero sin detalles".

Miguel Zielonka, economista de EconViews, también se quejó ante El Cronista de la falta de precisiones o de novedades. "Haciendo foco en lo económico no veo novedades. La misma retórica en el tema de la deuda, que es clave pero sobre la cual no hay precisiones. Dijo que iban a hacer la propuesta en estas semanas. Y que buscan sostenibilidad. Y que no van a hacer un esfuerzo fiscal grande. Nada nuevo bajo el sol".

"Si hay voluntad de llegar a un acuerdo y esto es simplemente una puesta en escena para negociar en mejores términos, no estamos más cerca del default. En cambio, si dogmáticamente adhieren a lo que dicen, estamos más cerca", reflexionó Zielonka ante este diario.

También dio su mirada sobre los aspectos económicos del discurso de Alberto el economista jefe del Instituto Argentino De Ejecutivos De Finanzas (IAEF), Alfredo Gutiérrez Girault, a quien le pareció "loable el compromiso del primer mandatario sobre no seguir endeudando al país en el futuro", aunque advirtió que "esto deja planteado algún interrogante sobre cómo se va a financiar el déficit fiscal que está previsto hasta 2023, dado que el Gobierno anunció que hasta esa fecha no se alcanzaría el equilibrio primario".

Gutierrez Girault también valoró ante El Cronista las preocupaciones del Presidente sobre la inflación y el anuncio de la creación del Consejo Económico Social

Las reacciones de economistas en redes sociales no se hicieron esperar. El ex candidato a presidente y economista, José Luis Espert, comparó los discursos de Fernández, en la Argentina, con el de Lacalle Pou, en Uruguay: "De una orilla del rio, solo se escuchó que se viene más Estado, más solidaridad y más justicia social. En la otra, de manera permanente, sonó la palabra libertad. Adiviná cuál es cuál".

Discursos de Fernández (Argentina) y Lacalle Pou (Uruguay).

De una orilla del rio, solo se escuchó que se viene más Estado, más solidaridad y más justicia social. En la otra, de manera permanente, sonó la palabra libertad. Adiviná cual es cual — Jose Luis Espert (@jlespert) March 1, 2020

Por su parte, Esteban Domecq, economista de la consultora Invec, se detuvo en las alusiones del Presidente al concepto de "crecimiento con justicia social" y concluyó que esa prédica viene de "décadas" y que "nos dejó en el peor de los mundos: con una pobreza estructural enorme y sin crecimiento económico. No hay mayor injusticia social que la que genera un país que no crece". El mensaje de Domecq fue retuiteado, en señal de aprobación, por Gabriel Zelpo, de la consultora Seido.

Discursos de Fernández (Argentina) y Lacalle Pou (Uruguay).

De una orilla del rio, solo se escuchó que se viene más Estado, más solidaridad y más justicia social. En la otra, de manera permanente, sonó la palabra libertad. Adiviná cual es cual — Jose Luis Espert (@jlespert) March 1, 2020

Javier Milei no iba a perderse opinar sobre el discurso de Alberto. En uno de sus primeros tuits, prefirió arremeter contra Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, quien destacó en su cuenta un párrafo del discurso presidencial en el que el Presidente parece criticar el uso de planillas de cálculo. "Sabíamos que era un PELOTUDO pero él necesitaba confirmarlo con sus propias palabras. Argentina, desde que no le cierran los números, no sólo se cayó del planeta sino que multiplicó la pobreza como nadie. ¿Alguien le podría enseñar a modelar el tiempo en un excel al pobre bruto?", espetó Milei, con su recurrencia al exabrupto.

Sabíamos que era un PELOTUDO pero él necesitaba confirmarlo con sus propias palabras.

Argentina desde que no le cierran los números no sólo se cayó del planeta sino que multiplicó la pobreza como nadie.

¿Alguien le podría enseñar a modelar el tiempo en un excel al pobre bruto?

xD pic.twitter.com/KHCwh2P7XE — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2020

Milei hizo otros comentarios. En uno de ellos no pudo con su fobia anti Keynes y advirtió, en función de algún pasaje del discurso de Alberto, que "siguen recitando el librito de Keynes que tanto daño nos ha hecho... No saben que el endeudamiento se genera por el déficit? Esto parece una joda... hablar de sostenibilidad y sin ajuste es un chiste de mal gusto...".

En otro, dijo: "Hablar de impulsar las exportaciones metiendo retenciones para contradictorio...

#AsambleaLegislativa2020

Siguen recitando el librito de Keynes que tanto daño nos ha hecho...

No saben que el endeudamiento se genera por el déficit?

Esto parece una joda... hablar de sostenibilidad y sin ajuste es un chiste de mal gusto... — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2020



Por su parte, Eduardo Levy Yeyati , prefirió la ironía y la intertextualidad cinéfila: "Los discursos de apertura son como esas películas que te emocionan hasta que salís de la sala. Mejor leerlos a la mañana siguiente".