Diputados vota el desafuero de De Vido y habilita su detención

De no mediar sorpresas de último minuto, Julio De Vido perderá hoy sus fueros de diputado y será arrestado. Ayer la comisión de Asuntos Constitucionales dio dictámenes favorables a los dos pedidos judiciales para desaforarlo, enviados por los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio. Ningún representante del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) defendió al ex ministro en la comisión y hasta anoche el bloque permanecía hermético sobre cuál será su postura en la sesión convocada para las 11:30.

Además de Cambiemos, apoyaron el desafuero el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el interbloque Progresistas, y el Frente de Izquierda, entre otros, lo que configurará una mayoría amplia en el recinto para avanzar con la decisión. Cambiemos necesita el voto de los dos tercios de los presentes, por eso las ausencias pueden jugar un papel clave, en medio de la incertidumbre sobre qué hará el kirchnerismo.

Los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, enviaron un descargo a la comisión y la lectura de esas 12 páginas en voz del secretario del cuerpo fue la única defensa del ex ministro. Los letrados les remarcaron a los diputados: "De Vido es uno de ustedes, es un diputado nacional, elegido democráticamente por el pueblo", enfatizaron que "no fue ni siquiera indagado" en las causas que lo investigan y por eso los instaron a "evitar el verdadero escándalo jurídico que implicaría el continuar con el desarrollo de esta sesión".

La defensa del ex ministro pidió al Congreso "esperar quince días aproximadamente" para que la Justicia resuelva los pedidos que presentó De Vido. Así "se evitaría un daño descomunal a las instituciones republicanas", aseguraron los abogados. Sin embargo, su pedido no fue escuchado. Inmediatamente después de leer el texto, los diputados oficialistas y de parte de los bloques opositores firmaron los dictámenes avalando el desafuero.

De los 25 diputados que participaron del debate y son integrantes de la comisión (es decir, que estaban habilitados a rubricar los dictámenes), 23 firmaron en contra de De Vido. Fueron Pablo Tonelli, Jorge DAgostino, Silvia Lospennato, Ricardo Alfonsín, Miguel Nanni, Fernando Sánchez, Alicia Terada, Karina Banfi, Lucas Incicco, Guillermo Durand Cornejo, Pedro Pretto, Daniel Lipovetzky, Carla Carrizo y Mario Negri (Cambiemos); Graciela Camaño, Franco Caviglia, Juan Brügge y Carla Pitiot (Frente Renovador); Margarita Stolbizer (GEN), Néstor David y Pablo Kosiner (Bloque Justicialista); y la misionera Silvia Risko.

Entre los ausentes se anotaron Mónica Litza del Frente Renovador y Remo Carlotto del Movimiento Evita, además todos los diputados del PJ-FpV que integran la comisión. De ese bloque, sólo participaron de la reunión Rodolfo Tailhade y la chaqueña Analía Rach Quiroga, pero no hablaron.

La mayoría de los argumentos giraron alrededor de la diferencia entre éste desafuero y el que intentó Cambiemos en julio pasado por "inhabilidad moral". En aquel momento, si bien el fiscal Carlos Stornelli le había pedido al juez Rodríguez que solicite a la Cámara el desafuero, el magistrado se había negado, por lo que no mediaba exigencia judicial para avanzar sobre el ex ministro. Ahora no sólo está el pedido de Rodríguez (que debió finalmente hacer, obligado por la Cámara), sino también el pedido de Bonadio.

El primero investiga el presunto fraude en la administración y asignación de fondos a la mina de Río Turbio, mientras que el segundo lleva la causa por sobreprecios en la importación de gas licuado entre 2008 y 2015.