Diputados renueva sus autoridades y elige por última vez a Monzó

En medio de un clima interno muy caldeado por la jugada del peronismo unido para quedarse con las dos sillas de los diputados de la mayoría en el Consejo de la Magistratura, la Cámara baja intentará en los próximos días cerrar el año legislativo con una última sesión y con la elección de sus autoridades para el próximo año. Será, en los hechos, la última reelección del presidente del cuerpo, Emilio Monzó, que ya confirmó entre sus allegados que no será candidato el año próximo y no renovará su mandato como legislador por Cambiemos.

La tensión al interior de la Cámara demoró hasta último momento la elección del día para la sesión preparatoria. Monzó hubiera deseado pegar la elección de autoridades a la sesión del miércoles próximo, cuando la Cámara tratará las modificaciones al Impuesto a los Bienes Personales, entre otros temas. Pero finalmente deberá dejar la fecha para los días posteriores a la reunión del G20.

Junto a él, también serán reelectos el vicepresidente primero, José Luis Gioja (PJ-Frente para la Victoria); el vice segundo, Luis Petri (UCR); y el tercero, Martín Llaryora (Argentina Federal). Además de los secretarios Eugenio Inchausti (Parlamentaria), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

Como contó este diario la semana pasada, Monzó confirmó ante su círculo íntimo que se alejará de Cambiemos cuando termine su mandato como diputado. "Si ellos no quieren que yo haga política con ellos y no quieren mi estilo político, ¿para qué voy a seguir insistiendo?", reflexionó. Sus inocultables diferencias con la estrategia política de la Casa Rosada llegaron a un punto de no retorno. "Yo no tengo espacio político en Cambiemos", lo oyeron quejarse.

Con la oposición trabajando en su unidad y los soldados oficialistas buscando nuevos rumbos, el Gobierno se muestra apurado por cerrar el año legislativo. Tan apurado que dejó de pensar en 2018 y avisó que ya tiene en mente cuál será el primer proyecto que enviará el Poder Ejecutivo en 2019, una vez que Mauricio Macri deje inauguradas las sesiones ordinarias el 1 de Marzo. Se trata de la demorada reforma del Código Penal, en la que una comisión de juristas coordinada por el camarista Mariano Borinsky trabaja desde hace más de un año y medio.

Fuentes calificadas del interbloque oficialista confirmaron ante El Cronista la decisión de que ese sea el proyecto inaugural, tras el discurso del Presidente. En sintonía, el ministro de Justicia, Germán Garavano, ratificó que el debate quedará para el año próximo, después de haber anunciado que el texto sería presentado primero a mitad de 2018 y luego a fines de este año. Lo que finalmente no sucederá.

Garavano se disculpó por las demoras al señalar que el del Código "es un tema muy complejo". Según filtraciones que se sucedieron a lo largo de estos meses, el proyecto incluirá el endurecimiento de penas para la portación de armas y para los reincidentes; además de figuras penales nuevas para castigar la generación de conflictos durante manifestaciones públicas, el acoso laboral y el trabajo no registrado.