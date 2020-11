Punto por punto, qué temas se debaten hoy en la doble sesión de Diputados

Se viene una jornada con doble sesión especial. La primera fue convocada por Juntos por el Cambio para las 12, y la segunda, fue a pedido del Frente de Todos, agendada a las 15. Lo cierto es que desde la principal bancada opositora dan por descontado que no conseguirán quórum, por lo que el debate se acotará a expresiones en minoría. En tanto, se prevé que, para la segunda sesión de la jornada, la Cámara baja avance con la aprobación de una veintena de proyectos. Entre ellos, se espera la sanción de la iniciativa que para que 24 ciudades del país sean consideradas “capitales alternas”.

Tras una serie de rumores, sobre si hoy habría o no sesión en la Cámara que preside Sergio Massa, ayer a la tarde se conoció que no serían una, sino dos las sesiones que se celebrarían hoy. Una de ellas es la convocada por la principal bancada opositora, con el objetivo de avanzar con 38 proyectos de ley y que se prevé que no durará más de dos horas. Entre ellos, se encuentran:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, con carácter urgente, arbitre las medidas necesarias para convocar a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma De Buenos Aires a una mesa de trabajo a los fines de elaborar un “protocolo único de circulación en el territorio nacional”.

Solicitar al jefe de gabinete de Ministros de la Nación que dé instrucciones al ministro del Interior que realice las diligencias pertinentes, que permitan ingresar a la provincia de Formosa a las familias que se encuentran varadas en la provincia de chaco y otras cuestiones conexas.

Declaración de Emergencia Educativa Nacional.

Programa Nacional De Protección En La Emergencia para instituciones de educación y cuidado a la primera infancia. Creación.

Expresar preocupación por la falta de apertura del aeropuerto de El Palomar ubicado en Morón, Provincia de Buenos Aires.

Solicitar al Poder Ejecutivo disponga solucionar la toma y usurpación de campos de producción agropecuaria en la Patagonia.

Expresar enérgica preocupación por los reiterados casos de violencia institucional que han acontecido en el territorio nacional desde que fuera dictado mediante el decreto 297/2020 y sus posteriores prórrogas el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.

Expresar preocupación por las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos en la república bolivariana de Venezuela, y otras cuestiones conexas.

Por el contenido de los proyectos se da por descontado que Juntos por el Cambio aprovechará la jornada para cargar tintas contra el gobierno de Alberto Fernández.

En tanto, para la sesión que tendría inicio a las 15, el temario resulta más “amigable”. Es que, entre los proyectos a tratar se encuentran: