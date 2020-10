Diputados: el oficialismo avanza con el Presupuesto y apuesta a lograr la media sanción la próxima semana

Semana clave en la Cámara de Diputados. El oficialismo aspira a dictaminar el Presupuesto 2021 y así dejarlo listo para tratarlo en el recinto la semana que viene; oficialismo y oposición avanzan en una nueva prórroga del protocolo que regula las sesiones virtuales que regirá hasta el 30 de noviembre; habría novedades en torno a la nueva fórmula previsional y no se descarta una sesión para esta semana.

Mañana, a partir de las 15, la comisión de Presupuesto y Hacienda que lidera el oficialista Carlos Heller avanzará en el tratamiento del Presupuesto del año que viene -el primero presentado por el Frente de Todos desde que Alberto Fernández asumió la Presidencia. La semana pasada, el banquero se llevó una serie de pedidos de modificaciones al texto -no solo planteados por opositores, sino incluso por oficialistas- que, se comprometió Heller, le haría llegar al Poder Ejecutivo.

“El martes debería tener dictamen, y tenemos que definir si sesionamos jueves o viernes o la semana próxima”, dijo el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, al hacer alusión al Presupuesto 2021, en una serie de reportajes que dio a la prensa este fin de semana.

De todas formas, el oficialismo no es reticente a dedicarle un encuentro más antes de pasar el dictamen a la firma y llevarlo al recinto para que, luego de ser aprobado, sea girado al Senado. A esto se le suma que diferentes fuentes parlamentarias le dijeron a este medio que el tratamiento de esa iniciativa en una sesión que quedaría para la semana que viene.

Se trata del presupuesto elaborado por el Ejecutivo que prevé un crecimiento del 5,5% para el próximo año, una inflación del 29% para diciembre, y un dólar promedio de $ 102 para el último mes del 2021.

En tanto, no se descarta que esta semana se celebre una nueva sesión para abordar el proyecto de ley que limita la ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales o que evadan impuestos. En ese mismo debate -que aún no fue convocado oficialmente- podría debatirse la iniciativa que propone ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Esta semana, además, podría haber novedades en torno a otra iniciativa clave: la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que, desde diciembre del año pasado, en el marco de la sanción de la Emergencia Económica, quedó suspendida. Según anticipó el diputado que preside la comisión mixta que viene trabajando en el asunto, Marcelo Casaretto, los diputados y senadores del Frente de Todos mantendrán reuniones con miembros del Ejecutivo para ultimar detalles.

“Una vez que haya acuerdo, se convocará a la comisión”, anticipó el entrerriano.

Si bien el texto no se conoce, Juntos por el Cambio ya da anticipó que no acompañará la nueva fórmula que, a diferencia de la sancionada durante el macrismo, no tendrá como variable principal de ajuste a la inflación sino la recaudación. De esta manera, argumentan, cada vez que haya recesión, los cerca de 7 millones de jubilados que hay en la Argentina perderán poder adquisitivo.

Es que, mientras la fórmula macrista estaba compuesta por un 70% de inflación y un 30% de la evolución salarial en base al Ripte; la nueva fórmula se arrimaría a la sancionada durante el kirchnerismo: 70% por la variación de los salarios y 30% por la recaudación.

Acuerdo por el protocolo

Este miércoles, además, vence -una vez más- el protocolo que regula las sesiones virtuales que se pusieron en marcha en el marco de la pandemia de Covid-19. Y, según aseguran desde el oficialismo y la oposición, el asunto “ya está encaminado”. De hecho, el líder de JxC, Mario Negri, ya dejó plasmada su firma digital. De esta manera, el asunto de las sesiones virtuales quedaría resuelto hasta finales de noviembre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias.

Según supo El Cronista, se prorrogaría la última versión que habilitaba a sesionar de manera presencial en caso de que al menos 10 diputados así lo solicitaran. Para respetar el distanciamiento social, se había barajado la posibilidad de llevar adelante las sesiones fuera del Palacio del Congreso, ya sea en un estadio o incluso, sonaron espacios como el CCK o en el Teatro Colón. Pero, en las últimas horas, esas opciones quedaron descartadas.

“No se sale del recinto”, dijeron fuentes parlamentarias del oficialismo a El Cronista. Para garantizar el distanciamiento social, se podrían usar, además de las bancas del recinto, las galerías.

Entre los temas que Juntos por el Cambio ya anticipó que pedirá tratar de manera presencial se encuentran el Presupuesto 2021, la nueva fórmula previsional y el mal llamado impuesto a las grandes fortunas, que ya cuenta con dictamen.

Además, antes de fin de año el oficialismo enviaría la reforma tributaria, otra iniciativa que la oposición pediría tratar de manera presencial.