Diputados dio media sanción a la Emergencia Alimentaria

Después de tres meses de parálisis legislativa, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en sesión especial, el proyecto impulsado por distintos bloques de la oposición, para prorrogar hasta 2022 la emergencia alimentaria. La sesión duró tres horas, y tal como habían anticipado referentes de distintos bloques, fue una sesión "ordenada y con pocos oradores".

El quórum para iniciar la discusión se consiguió pasadas las 12, con la presencia de los representantes de todos los sectores políticos. Luego de más de tres horas de debate, el proyecto que impulsaron distintos espacios de la oposición para prorrogar hasta 2022 la emergencia alimentaria obtuvo 222 votos a favor, ninguno en contra y una abstención de la diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer.

Diputados de la oposición, durante el debate (Télam)

La aprobación de la ley quedó en manos del Senado que, según barajan fuentes del Senado, si bien "no hay nada definido", darían el debate la semana que viene, también en una sesión especial en la que sólo se abordará esta iniciativa. De ser así, desde la Cámara de Diputados dijeron que, en caso de que así sea, "en quince días, la podrían estar promulgando".

Tal como habían acordado los bloques del oficialismo y la oposición, fue una sesión corta y con bajos niveles de confrontación. De hecho, "se resolvió que la sesión sea lo más breve posible", anticipó el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, antes de arrancar el debate. A esto se le sumaron los agradecimientos por parte de la oposición al oficialismo, por dar la discusión. Uno de ellos fue el diputado del FpV, Carlos Castagneto, aunque le reprochó al Gobierno que no haya sacado la prórroga por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

"Cuesta encontrar una demanda tan unánime", dijo el presidente de ese mismo bloque, Agustín Rossi, aunque se encargó de aclarar que la Emergencia Alimentaria no es más que un paleativo y que la solución al problema no es otra que el crecimiento de la economía. "Celebro que hoy el oficialismo nos esté acompañando", dijo, Rossi, otro de los que le achacó al Gobierno que no prorrogara la emergencia.

"Es cierto que el Gobierno habría podido hacer esto por DNU", reconoció a su turno el presidente del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, al hacer uso de la palabra. Pero aclaró que como el proyecto plantea la prórroga hasta el 2022, al oficialismo le "parecía adecuado que esa decisión la tome el Congreso". Además, el diputado por Córdoba celebró que la sesión "haya estado a la altura de las circunstancias".



Dudas sobre el costo fiscal

Hasta ayer, había dudas en torno al costo fiscal de la medida. De hecho, desde la Oficina de Presupuesto Nacional habían consultado si el incremento del 50% de las partidas presupuestarias de politicas públicas de alimentación que establece el texto correspondía a los creditos vigentes o a lo que aún resta liquidar. Finalmente, se optó por la primera opción por lo que, según diputados de la oposición, el gasto estatal implicaría unos $ 10.000 millones. Y no algo más de $ 4000, como implicaba la otra opción.