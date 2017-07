Diputados da una semana a De Vido antes de avanzar con su expulsión

El oficialismo intentaba hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dictaminar a favor del proyecto para lograr la expulsión del exministro de Planificación Federal Julio De Vido por "inhabilidad moral".

En paralelo al encuentro, el oficialismo acordó hoy con el massismo y otros bloques de oposición citar al De Vido el martes que viene a comisión para el ejercicio de su defensa, dictaminar ese mismo día a favor del proyecto de expulsión, y tratar la iniciativa el miércoles en el recinto.

En la trastienda de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene lugar en el anexo de la C mara baja, se tejió el acuerdo que destrabó la estrategia parlamentaria que el oficialismo pactó con el interbloque Frente Renovador-UNA, bancada que logró imponer su propio pliego de condiciones para sentar a De Vido al "banquillo", con chances de ser desafectado del cuerpo.

Triunfó la postura por la que venía pujando el diputado massista Juan Brügge, quien desalentó la idea original de Cambiemos de apelar a la figura de "inhabilidad moral" para remover de su cargo al exministro de Planificación Federal, y en su lugar propuso invocar la figura de la "indignidad" para justificar su exclusión, en los términos del mismo artículo 66 de la Constitución Nacional.

Las cuentas para el oficialismo dan un resultado ajustado, ya que necesita 18 votos para motorizar el dictamen de mayoría (es decir, la mitad más uno de los 34 integrantes de Asuntos Constitucionales), y de sus 14 representantes en la comisión, Alfonsín y Carrizo ya adelantaron su rechazo.

Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria dijo hoy ser víctima de una "campaña" y criticó a la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, a quien definió como “actor político y mediático con influencia en el fuero penal”.



Si bien no se presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales que discutía su expulsión por "inhabilidad moral", De Vido envió un descargo en el que pidió que “se rechace cualquier petición que haya presentado‘ en su contra Carrió, al plantear que “sus manifestaciones no son opiniones aisladas sino manifestaciones injuriosas y amenazantes de un actor político y mediático, con influencia en el fuero penal”.



En rechazo a la iniciativa del oficialismo, el ex ministro añadió: “Nunca he sido condenado por delito alguno y ni uno de los temas que me imputan se relacionan con mi rol como diputado”.

Así arranca la nota que mandó De Vido a la comisión. Tiene 11 páginas. El secretario la lee ahora. pic.twitter.com/HP5x8xJq0r — Noe Barral Grigera (@nbg__) 19 de julio de 2017

De esta manera, se acordó que se le notifiquen a De Vido los cargos por los que se promueve su exclusión, y que se le concedan siete días hasta las 10.00 del martes que viene para efectuar su descargo.

"Proponemos que el dictamen se firme el martes que viene para, eventualmente, el día posterior poder tratarlo en el recinto", afirmó el massista Juan Brugge al tomar intervención en el debate de la comisión presidida por el macrista Pablo Tonelli.