Es ley el proyecto de reforma de las ART

Con 88 votos a favor, 22 negativos y 44 abstenciones, el bloque de Cambiemos en Diputados logró aprobar reforma del régimen de ART, que ya contaba con media sanción del Senado, y convertir en ley la iniciativa.

Si bien la sesión se inició pasado el mediodía, el tema de las ART recién se empezó a debatir a las 17,30; ya que hasta esa hora los diputados se dedicaron a plantear más de 30 cuestiones de privilegio, la mayoría de ellas referidas al tema del acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino.

Antes de la votación del proyecto, se conoció el cambio en la fórmula del cálculo de aumento para jubilados y pensionados, lo que lesionó el acuerdo al que había llegado el oficialismo en la Cámara baja para aprobar cómodo la iniciativa, con el apoyo del Frente Renovador y el Bloque Justicialistas.

En medio de un escándalo, Graciela Camaño anticipó que el bloque massista se abstendría de la votación, y lo mismo fue anunciado momentos después por Diego Bossio, una de las figuras importantes de Justicialistas.

La misma diputada Elisa Carrió planteó una cuestión de privilegio en contra del Poder Ejecutivo por la regorma del cálculo. "Si no dan de baja la resolución yo le pido la renuncia a Basavilbaso o a quien sea. Que aprendan las reglas de la ética. Se van a la reputa que los parió", dijo la diputada de la Coalición Cívica.

Los legisladores del Frente Para la Victoria- PJ, en tanto, decidieron levantarse de sus bancas, para intentar hacer caer el quórum de la sesión y que no se pueda votar la iniciativa.

El proyecto que aprobó Diputados reduce de doce a seis meses el plazo para que el comisionado consultivo del sistema de ART acuerde una nueva ley de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Fija la compensación automática de parte de las aseguradoras a las obras sociales por la atención de los trabajadores accidentados, además de la imposición de sanciones a las ART que no cumplan con ese requisito.

Ante una demora injustificada de parte de las comisiones médicas que deben expedirse, cumplido un plazo de sesenta días hábiles administrativos, los trabajadores quedarán habilitados automáticamente a recurrir a la instancia judicial.

Sobre el cálculo del ingreso base, el proyecto establece que se tomará como referencia el último salario percibido por el trabajador, siempre que signifique un monto mayor que el promedio de sus cuatro últimos salarios.

Además, los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores que no contrataron a una ART, no estarán obligados a la instancia previa ante las comisiones médicas.



Diputados a punto de votar ART. El PJ-FpV amaga dejar el recinto en un intento por dejar la sesión sin quórum. No parece factible. pic.twitter.com/ucS8ZXm7eV — Noe Barral Grigera (@nbg__) 16 de febrero de 2017