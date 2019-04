Diputados busca romper la parálisis con pocas chances y dos temas económicos

Luego de un largo período de casi nula actividad, la Cámara de Diputados recobrará ritmo esta semana e intentará avanzar en comisiones con una serie de proyectos para sesionar el miércoles con una agenda de consenso entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, si se repasa una por una las iniciativas que podrían llegar a tratarse, hay pocas con chances de prosperar como consecuencia del clima enrarecido entre oficialismo y oposición, en particular estimulado por los reveses que afronta el Gobierno y, sobre todo, en un año electoral.

Entre esas iniciativas a las que se les augura cierta potencialidad de avance se encuentran con dos con impacto en la Economía: la ley que crea un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, y la prórroga del Régimen de Promoción del Software hasta diciembre del 2030. Estos temas se discutirán el martes a las 15:00 en un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda.

Ambas tienen, claro, una ligazón.

De acuerdo al proyecto sobre Economía del Conocimiento elaborado por el Ministerio de Producción e ingresado a la Cámara de Diputados tras el consenso logrado con otras fuerzas políticas además del oficialismo, el combo incluye la baja de Contribuciones Patronales a partir del adelantamiento del cronograma de suba del mínimo no imponible de este tributo, la aplicación de un crédito fiscal aplicable a Impuesto a las Ganancias y tomar a cuenta de impuestos nacionales los montos pagados en países con los que Argentina no tiene convenio de doble tributación.

Como informó El Cronista, hace más de 10 días tuvo lugar la primera reunión de funcionarios del Ministerio de Producción y empresas de la economía del conocimiento con diputados, en una sesión conjunta de la comisiones de Presupuesto y Comunicación. Pese a la relativa parálisis que suele tener el Parlamento en años electorales, en despachos oficiales estiman este año se sancione la ley.

El proyecto de ley es sucedáneo de la ley 25.922/04, que establece el Régimen de Promoción de la Industria del Software. Los beneficios de esa ley terminan el 31 de diciembre de 2019 y desde hace meses había mucha preocupación en la industria del software por la pérdida de los beneficios, que supondría un virtual "encarecimiento" de los servicios argentinos en relación a países competidores, para acceder a terceros mercados.

De acuerdo a otra nota de El Cronista, si hay un proyecto de ley vigente en el Congreso que, pese a las objeciones que puedan surgir en el debate -que ya las hay-, tiene posibilidades de ver la luz antes de fin de año, es este. "Por una simple razón: a cualquier bloque opositor le resultaría sumamente difícil oponerse en plena campaña electoral a un régimen de promoción que fue un éxito ya que las empresas adheridas emplearon hasta cuatro veces más trabajadores, vendieron seis veces más y exportaron cinco veces más que las no adheridas", consigna el artículo.

El segundo factor es que el proyecto ingresó el 3 de abril a Diputados y en menos de una semana comenzó a analizarse en las comisiones con perspectiva de lograr, tal como aspira el oficialismo, la media sanción en la sesión agendada para el 24 de abril (hay proyectos de ley impulsados por el gobierno que duermen el sueño de los justos por meses u años). "Hay consenso y mucho diálogo con los opositores que firmaron el proyecto. Son las mismas empresas del sector las que les explicaron que esta es la ley que ellos necesitan, no hay grieta", aseguró el secretario Mayer y agregó que se trata de "una ley sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando Roberto Lavagna era su ministro de Economía, renovada en tiempos de Cristina Fernández y probablemente ampliada y mejorada por Mauricio Macri. Si se logra la aprobación, estamos entonces ante una política de Estado", remata.

Uno de los puntos clave del proyecto es que les otorga estabilidad fiscal por la cual las compañías "no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional mientras dure el régimen incluyendo los derechos de exportación" que se establecieron a fines del año pasado de hasta $ 4 por cada dólar vendido al exterior y se estipula que quienes facturen hasta $ 600.000 por año, las Pyme, no lo paguen. También se prevé una baja en los costos laborales y en Ganancias.

Otros proyectos, que sí que no

La del miércoles sería la primera sesión del año con posibilidades concretas de aprobar alguna iniciativa, antes de que el inicio de la campaña fuerte complique aún más la actividad.



El proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que días atrás consiguió media sanción del Senado, no sería debatido "hasta el mes que viene", informaron a NA fuentes parlamentarias, ya que en Diputados no hay condiciones políticas para un trámite exprés sin un debate profundo.



Sin embargo, en Cambiemos tienen la lejana esperanza de armar un plenario de comisiones este martes, en el marco de un amplio acuerdo con la oposición, y el miércoles tratar el tema sobre tablas en el recinto.



Sea el miércoles o el mes próximo, consistirá en la última oportunidad del oficialismo para que la legalización de los aportes empresariales a las campañas entre en vigencia en el proceso electoral de este año.



El proyecto de ley "antibarras" que el presidente Mauricio Macri había pedido con insistencia en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo sigue trabado, aunque no se descarta que sea reactivado en el plenario de comisiones al que fue devuelto tras su aprobación en general a fines del año pasado.



En el temario de la sesión proyectada para el miércoles figura el proyecto contra el acoso sexual callejero, que obtuvo media sanción la semana pasada en el Senado y que fija sanciones por esa conducta asociada a la violencia de género.



Se trata de una modificación a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que incorpora la figura del acoso callejero y la define como "conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual".

El martes será una jornada con un cronograma cargado de reuniones, con la intención de mostrar un descongelamiento de la actividad en Diputados, que en lo que va del año abrió el recinto en muy pocas oportunidades y sin dar frutos concretos.



Una de las reuniones más destacadas será la que se llevará a cabo a partir de las 10:00 en el anexo de la Cámara baja, donde está citado un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Familia para avanzar con el tratamiento del proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil.



Más allá de que históricamente los años electorales van acompañados de una merma en la actividad parlamentaria, en el 2019 la baja productividad del Congreso es aún más pronunciada por la creciente tirantez entre el oficialismo y la oposición, lo cual impide la formación de mayorías circunstanciales para impulsar leyes.