Dujovne, de cara a octubre: "No puedo volverme populista por una elección"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que ‘no‘ puede volverse ‘populista‘ frente a las elecciones legislativas de octubre y advirtió que ‘no‘ se puede cambiar la política económica "al son de las encuestas".

"No puedo volverme populista por una elección porque estaría condenando a la Argentina a estar mucho peor hoy", enfatizó Dujovne, al ser consultado sobre si tiene presiones del ala política para alentar más el consumo frente a los comicios de octubre.

En diálogo con radio La Red, el ministro sostuvo que "tenemos un plan muy consensuado en el Gobierno" y advirtió que "lo peor que podríamos hacer es estar modificándolo todas las semanas al son de las encuestas".

Frente a la pregunta de si arranca o no la economía, Dujovne dijo que "lentamente se está poniendo en marcha, ha empezado a recuperarse". "Tenemos que ser pacientes porque venimos de muchos años de una economía que no crecía, estancada, acostumbrados a una inflación del 30% anual", aseveró.

"Celebro que la sociedad se preocupe por este tema, porque a nosotros también nos preocupa", subrayó.

En diálogo con Luis Majul, Dujovne destacó que “la economía no puede crecer si el consumo no crece, pero tampoco puede hacerlo si no tenemos un proceso sostenido de crecimiento de la inversión y las exportaciones”.

“Si la inversión no crece, es imposible que el consumo crezca en forma sostenible”, expresó el titular del Palacio de Hacienda, quien, por otra parte, consideró que en la Argentina “tenemos un tipo de cambio más competitivo que el que recibimos” en 2015.