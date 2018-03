Dietrich dijo que "por ahora" no habrá suba de tarifas en el transporte

La oposición en la Cámara de Diputados cruzó ayer al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por la asignación de rutas aéreas a las empresas Avianca y Fly Bondi, casos en los que los legisladores denunciaron conflictos de interés. El funcionario defendió el accionar del Gobierno, remarcó que "un conflicto de intereses no es una ilegalidad" y enfatizó que el Poder Ejecutivo está trabajando en una normativa para evitar casos similares. Además, consultado sobre un eventual aumento en las tarifas de transporte, dejó la incógnita abierta.

"No va a haber ninguna variación en la tarifa del transporte, por ahora", respondió el ministro ante una consulta del diputado por Salta Pablo López. Momentos después, en diálogo con la prensa, agregó: "Por ahora es hoy". E hizo hincapié en los niveles de subsidios del transporte en el área metropolitana, que llegan al 60% del boleto para los colectivos y al 90% en el caso de los trenes, señaló.

Dietrich estuvo ante los diputados de las comisiones de Transporte y de Defensa del Consumidor, citado para responder por los aumentos en los peajes, aunque las más de tres horas que pasó en el Congreso quedaron envueltas en la polémica por las aéreas. Quienes lo cruzaron con dureza fueron diputados del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) y del Frente Renovador (FR).

La reunión comenzó con una exposición de una hora del ministro, extensión que provocó malestar en la oposición, debido a que Dietrich avisó que disponía de poco tiempo para estar ante los diputados. Fue así en el marco de su presentación que comenzaron los cruces.

Apenas había comenzado a hablar, Dietrich anunció que el Gobierno se comprometió a invertir u$s 3000 millones en cuatro años en transporte y señaló que los desembolsos para esas obras serían en su mayoría de participación privada. De inmediato se corrigió: "Perdón, pública", aunque para ese momento ya la sala era un reguero de murmullos opositores. Entonces el ministro respondió: "Chicos, no sean infantiles: tenemos los números acá".

Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié (PJ-FpV) y Horacio Alonso (FR), concentraron las preguntas sobre los motivos del desplazamiento de la ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini; sobre la adjudicación de rutas a una compañía que no posee aviones, como Fly Bondi; sobre el stand by en el que quedó la asignación de rutas a Avianca; y sobre las versiones de renuncia de Carlos Cobas, el director de Logística de Presidencia imputado junto al presidente Mauricio Macri por la adjudicación de rutas a la aérea colombiana.

Dietrich dejó sin respuesta la mayoría de esas preguntas, aunque hizo reiteradas menciones a casos de corrupción y conflictos de intereses durante el kirchnerismo, como la asignación de obra pública a Lázaro Báez, la tragedia de Once o los alquileres que Aerolíneas Argentinas en hoteles de la familia Kirchner.

Además, se amparó en los decretos que el Poder Ejecutivo está preparando para gestionar los conflictos de intereses. "La normativa está en pleno traba jo. Un conflicto de intereses no es una ilegalidad", remarcó.