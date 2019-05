Dietrich descartó un acuerdo con Massa de cara a las elecciones

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ratificó esta mañana la candidatura de Mauricio Macri a la Presidencia, y descartó la posibilidad de un acuerdo con el referente del Frente Renovador Sergio Massa, así como también con el líder de Evolución, Martin Lousteau.

Según trascendió, cerca de la gobernadora María Eugenia Vidal estarían analizando la posibilidad de que su candidatura provincial vaya atada a dos boletas presidenciales en octubre, la de Macri y la de Massa, aunque por ahora esa opción está excluida por un decreto propio que buscaba evitar la unidad del peronismo en la Provincia.

Dietrich lo descartó.

Durante la inauguración del Paseo del Bajo, el ministro aseguró que "los rumores de que Macri no es candidato son conversaciones de la política". Además, en declaraciones radiales, recordó que "en el 2015, se hablaba de una sociedad con Massa y no fue así. La convicción es que Mauricio Macri será el candidato a Presidente. No hay posibilidad de acuerdo con Sergio Massa".

Y agregó: "Cambiemos es un espacio amplio, pero tenemos ciertos valores y forma de trabajar. Lo mismo pasa con Martín Lousteau".

Sobre la obra inaugurada, el funcionario remarcó que "refleja un cambio profundo" en la Argentina y recordó que estaba proyectada desde 1962.

"Como dijo Mauricio Macri, pasaron 57 años, distintos gobiernos, distintos discursos, distintos relatos de muchos proyectos que se hacían y se caían y recién ahora, después de haber comenzado la obra en enero del 2017, en dos años y pico después, la obra se termina", remató.

Además de Macri y Dietrich, participaron de la inauguración la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.