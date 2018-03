Dietrich cargó a Pancho Cabrera por Juanita: “Te levantas chicas lindas pero sos petiso”

En forma voluntaria o no, los funcionarios macristas parece que no quieren quedarse rezagados en la temporada de romances entre políticos y mujeres del mundo del espectáculo que, por ahora, lideran los kirchneristas o ex kirchneristas, con José Ottavis y Vicky Xipolitakis y Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo a la cabeza.

Esta vez, pese a las desmentidas, el que empezó a figurar en las páginas de la prensa del corazón fue Francisco “Pancho” Cabrera, ministro de Producción, cuya aparición en fotos con Juanita Viale obligó a la actriz al consabido “sólo somos amigos”. Sin embargo, quien parece que no creyó en la desmentida fue su colega de Gabinete, el ministro de Tranporte, Guillermo Dietrich. En un acto que compartieron hoy, el hombre que suele moverse por la Ciudad en su bici plegable sorprendió con un chiste que dejó enmudecidas a las más de 400 personas que los fueron a escuchar hoy a la Secretaría de Industria, donde presentaron el “Plan Nacional de Proveedores” para el sector ferroviario.

Cabrera había tomado el micrófono en primer término y cuando dejó el escenario para que hable Dietrich el funcionario de Transporte percibió que el micrófono había quedado muy bajo. Fue entonces cuando, ante la mirada atónita de todos, soltó: “Te levantas chicas lindas pero sos petiso”.