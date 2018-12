Dietrich: “Argentina es un ejemplo de cómo la falta de infraestructura detiene el desarrollo”

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, subrayó ayer durante la Cumbre de Líderes del G20 la importancia de las obras de infraestructura para el desarrollo, una de las prioridades fijadas por la Argentina durante su presidencia. El funcionario consideró que “Argentina es un gran ejemplo de cómo la falta de infraestructura, la corrupción en las obras públicas y la desidia limitan y detienen el desarrollo” y que por ello que el Gobierno puso en marcha “el plan de infraestructura más ambicioso de la historia”.

El titular de la cartera de Transporte dijo que cuando asumió el Gobierno “había trenes de carga que cada vez cargaban menos, las autopistas no se hacían y en los puertos había filas de días de camiones”. Como respuesta a eso, expresó: “Desde diciembre de 2015 comenzamos a trabajar en revertir esa tendencia”.

Respecto al rol que puede jugar la infraestructura en el desarrollo de un país, Dietrich ejemplificó: “Estos procesos se ven con mucha claridad en países muy relevantes del G20 como China, que en 20 años hizo una infraestructura casi desde cero. No tenía una degradación como Argentina, pero sí tenían una falta de infraestructura y han desarrollado autopistas, trenes, puertos”. Y agregó que, en ese sentido, China es “un buen Norte” para la Argentina.

“Argentina está en este camino. Hoy tenemos más movimiento en trenes de carga, mejor infraestructura, una gran cantidad de kilómetros de autopistas que se están construyendo, rutas que se están renovando, e inversiones en los puertos. Todo esto potencia el desarrollo, (y genera) más empleo y mejor calidad de vida para la gente”, analizó el ministro de Transporte.

Por último, Dietrich destacó el rol de las inversiones privadas –como las PPP– y de los bancos de desarrollo de países desarrollados. En ese sentido, destacó: “Hoy hay inversiones millonarias en puertos, en el complejo portuario Rosafe estamos hablando de una inversión de u$s 2000 millones”. Mientras que respecto a la financiación de obras a través de préstamos de bancos de desarrollo enumeró: “El Banco de Desarrollo de Japón, que hacía 20 años que no le prestaba plata a Argentina y ya hay préstamos que hemos firmado. Firmamos acuerdos también con Opic, de Estados Unidos, que hacía 7 años que no le prestaba al país, y Sace, de Italia, que estuvimos con su presidente y nos planteó su objetivo de generar una línea de crédito por u$s 750 millones”.