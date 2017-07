Diego Giacomini: "El Central está pecando de parsimonioso"

Diego Giacomini, director de la consultora Economía y Regiones, se manifiesta convencido de que el Banco Central hoy debería subir la tasa de referencia (la del centro del corredor de pases a 7 días) en 1,25 puntos porcentuales. Sin embargo, dice también que no cree que eso pase por las tensiones que, sostiene, debe enfrentar el titular de la entidad monetaria, Federico Sturzenegger, incluso dentro del propio Gabinete del presidente Mauricio Macri.

"El Banco Central tiene que hacer todo lo posible para que la inflación perfore los niveles del 1,3% mensual. Si la inflación se mantiene en esos niveles, a fin de año tendremos un inflación anualizada del 21%, lo que estaría excediendo las metas de inflación en 4 puntos", afirma Giacomini en una entrevista con Cronista.com. Y remarca: "El incumplimiento de las metas no es un tema menor, sino que es fundamental para la credibilidad del Central a futuro. Una meta de inflación, si se adopta, es una institución de la República".

Consultado acerca de la expectativa de suba en la tasa de hoy, Giacomini distingue entre lo que Sturzenegger "debería" hacer y lo que la corporación política, gabinete incluido, le "permitirá hacer".

"Sturzenegger tendría que subir la tasa de interés todo lo necesario para mantener la misma cantidad de pesos en términos reales que teníamos en octubre del año pasado cuando bajó la tasa en 200 puntos, en mi opinión más de lo debido y antes de tiempo", afirma el economista y profesor.

Tensiones políticas

En el mismo sentido, afirma que "el manual del banquero central dice que cuando uno se equivoca y baja la tasa más de la cuenta y antes de tiempo debe corregir aún más de lo que bajó". Y en opinión de Giacomini, cuando Sturzenegger corrigió, "no llegó a compensar, por eso, de subir la tasa hoy, debería hacerlo en el orden del 1,25%".

No obstante, el titular de Economía y Regiones afirma: "No lo va a poder hacer porque tenemos un Banco Central que enfrenta tensiones enormes de la política, incluso del propio gabinete, que no es consciente de los problemas que acarrea la inflación. En este sentido el Central está pecando de parsimonioso. Si sube la tasa, cuanto mucho lo hará un 0,5%."

Hasta el momento, el Central venía subiendo la tasa en el mercado secundario de Lebacs, pero en opinión de Giacomini "esa herramienta la pude utilizar hasta cierto punto y de hecho lo hace porque genera menos ruido en los medios y en la política, pero más allá del 27%, debe corregir la tasa de referencia".

"Bajar la inflación lo máximo posible no sólo es reactivante, contrariamente a lo que piensa el arco político, sino que además es un instrumento electoral muy importante. No es lo mismo ir a votar con los precios contenidos que con los precios en suba. Si el Gobierno quiere bajar la inflación a un dígito, la política monetaria va a ser contractiva hasta 2019", asegura.

Algunos economistas consideran que la posible corrección de la tasa sería para contener la suba que experimentó el dólar en los últimos días, pero Giacomini difiere: "A la hora de modificar la tasa, Sturzenegger mira como evoluciona la inflación, que es lo que debe hacer, pero la suba del dólar lo que le está indicando es una caída en la demanda de pesos, que le genera un desequilibrio monetario. Por eso es necesario endurecer la política monetaria".