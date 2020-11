¿Diciembre, marzo o en un año?: cuándo estarán las vacunas según los especialistas

En diciembre la vacuna rusa, en marzo la de Oxford, conversaciones con la de Pfizer... Alberto Fernández anticipó y prometió vacunas para fechas determinadas. Pero lo cierto es que ninguna de las investigaciones publicó resultados para que se pueda comprobar la efectividad. ¿Está justificado el optimismo oficial para los especialistas?

Según el médico Conrado Estol “el presidente puede tener información que no conocemos y debemos presumir que está bien asesorado”, en relación a los plazos. En este sentido, aclara que “por lo menos dos vacunas, las de Pfizer y Moderna, tendrán aprobación de emergencia y podrán comenzar su distribución”, aunque luego restará resolver la logística para que lleguen a Argentina. “Es probable que en el verano comience a vacunarse a los primeros grupos según su vulnerabilidad”, anticipa.

Su colega Claudio Santa María es algo más pesimista en cuanto a los plazos. “Las tres que salieron a comunicar, Pfizer, Moderna y la rusa, lo hicieron de forma comercial para cotizar mejor en la bolsa. No tienen papers científicos para que haya revisión de pares”. Igualmente, observa que hay más de 200 proyectos de vacunas en el mundo, 11 de ellos en fase 3, por lo que está convencido de que se logrará una fórmula efectiva.

Con los resultados mostrados, que superan el 90% de efectividad en todos los casos, también cree que se pedirá la aprobación de emergencia, pero que “recién sucederá en un par de meses, después de que presenten los estudios científicos”. A partir de ahí se vacunará al personal de salud, pero cree que recién comenzará en el exterior “en el primer cuatrimestre del año que viene. Recién a fin de 2021 o a principios de 2022 habrá vacunas para la población general”, observa.

Entre las que picaron en punta, Santa María cree que la de Oxford y AstraZeneca “es la más seria”, debido a que no comunicó nada acerca de la eficacia obtenida antes de publicar en revistas científicas.

Sobre el futuro, y suponiendo que se obtiene una vacuna efectiva, Estol advierte que “se estima que con entre el 60 y 80% de la población vacunada se alcanza inmunidad de rebaño. Se alcanzaría un estado de equilibrio de inmunidad generalizada después de dos años se seguir el programa de vacunación”. En este sentido, agrega que mientras se lleva a cabo ese proceso “se deberá seguir con el uso de barbijo, distancia social e higiene como hasta ahora. Luego se podría volver a una versión de vida como antes de la pandemia”.

En cuanto a las diferencias técnicas entre las vacunas, Estol señala que las de Pfizer y Moderna están basadas “en una tecnología genética que se usa por primera vez, RNA mensajero, y han mostrado una alta efectividad en prevenir la infección”. Por otro lado, espera que dentro de poco se publiquen resultados de las de Astra-Zeneca y Johnson & Johnson, que son “con tecnología de vector viral. La de Johnson & Johnson tiene la ventaja de que es una sola dosis”.

Santa María, por su parte, se refiere a la controversia generada en torno al origen de la vacuna Sputnik V. “A mí no me preocupa el país. Pero es cierto que empezó la fase 3 sin publicar científicamente. Rusia no presentó los documentos de las demás pruebas como el resto, y no tiene los papeles en regla en el exterior. Eso me da desconfianza, no que sea rusa”.

Igualmente, observa un punto positivo de esta alternativa. “Me gusta que utiliza virus atenuado y no RNA mensajero, como otras, que es algo nuevo. Yo prefiero un método probado, que conocemos. Aunque es cierto que al usar un virus atenuado existe el riesgo de desencadenar la enfermedad”.

Finalmente, los especialistas se refirieron a la disputa en torno a la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria, con el fin de proteger a toda la sociedad. Esta alternativa había sido enunciada por Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, pero luego se dio marcha atrás.

Santa María confiesa que “si está aprobada, no me preocupa que sea obligatoria”. Aunque explica que, por el contexto, sería el ministerio de Salud y no la Anmat quien otorgue una habilitación de emergencia. “Ginés (González García) dijo que nadie sabrá qué vacuna te toca. Si no sé de qué está hecha, no sé si me la aplicaría. Si supiéramos todos, estaría bien que sea obligatoria”, considera.

Por su parte, Estol desarrolla que “la vacunación debe alcanzar un amplio sector de la población para que el efecto de inmunidad sea efectivo. Sin embargo, varios estudios han mostrado que entre 30 y 50% de las personas elegirían no vacunarse y también se ha observado que si la vacuna fuese obligatoria mucha gente se resistiría a vacunarse”. Por eso, para el médico, “será clave trabajar en una comunicación clara, transparente y seria para lograr un programa de vacunación exitoso”.