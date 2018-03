Día D: hoy YPF debe revelar el contrato con Chevron por Vaca Muerta

Mientras el CEO de YPF, Miguel Galuccio, se encuentra en Houston participando de un congreso petrolero, hoy un grupo de diputados, senadores, líderes gremiales y de asociaciones de consumidores, encabezado por el legislador socialista Rubén Giustiniani se presentará en las oficinas que la estatizada empresa tiene en Puerto Madero para exigir que se les entregue una copia del contrato con Chevron por la explotación del yacimiento neuquino Vaca Muerta. A las 10 de la mañana los diputados provinciales por el Frente Social y Popular (FSP), Mercedes Meier y Carlos del Frade; el senador nacional Pino Solanas; el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino; el dirigente sindical Víctor De Gennaro; entre otros legisladores nacionales y provinciales, acompañarán al diputado provincial por el Partido Socialista para más tarde brindar desde allí una conferencia de prensa.

De acuerdo a lo establecido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7 hoy se cumplen los plazos establecidos para que YPF entregue a Giustiniani una copia del contrato firmado con el gigante estadounidense, dando cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En noviembre de 2015, la Corte hizo lugar a una acción iniciada por el legislador y, en consecuencia, ordenó a YPF que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa "Giustiniani, Rubén Héctor c YPF s/ amparo por mora"). La acción judicial fue planteada por el entonces senador luego de que la petrolera dirigida por Miguel Galuccio se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades de ambas compañías en las áreas mencionadas.

El Cronista intentó comunicarse con YPF, pero no obtuvo respuesta. "El fallo de la Corte Suprema es un triunfo de la democracia que nos posibilita el derecho de acceso a la información pública y ambiental, a partir del cual todos los argentinos podremos conocer los alcances de un contrato hasta ahora secreto y que compromete nuestros recursos naturales por 35 años", señaló Giustiniani. Por su parte, del Frade agradeció la invitación de Giustiniani y manifestó: "La idea es difundir esas actas para que nuestro pueblo tenga conciencia de lo que sucede con el recurso común del petróleo y gas. En el año en el que se cumplen los 200 años de la declaración formal de la independencia, viene bien saber cómo funcionan los mecanismos de las nuevas formas de dependencia".