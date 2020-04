Di Fiori: "El problema urgente hoy es reactivar la economía"

El titular de la Cámara de Comercio (CAC), Jorge Di Fiori, se mostró "muy satisfecho" porque el presidente Alberto Fernández se mostró muy atento a los planteos empresariales, durante el encuentro que mantuvieron el viernes último, en especial en relación al levantamiento parcial y paulatino de la cuarentena, para que "otros sectores puedan empezar a trabajar".

Para el empresario, hombre clave en un sector particularmente afectado por la cuarentena preventiva y obligatoria, es preciso ver "cómo salimos de esto, en qué condiciones y si podemos ir sacando anticipadamente de cuarentena algunas de actividades".



-¿Lo ve dispuesto al Presidente para empezar flexibilizar cuarentena?

-Por supuesto, le expliqué lo que está pasando en el comercio, salvo ferreterías, farmacias y supermercados, el resto está muerto y hay que pagar sueldos, alquileres. El comercio está muy complicado, si no se hace algo, puede haber quiebras y despidos.

-¿Qué propone la CAC en ese sentido?

Sugerimos, entre otras cosas, que empiecen a abrir comercios de proximidad, aquellos en los que la gente no tiene que viajar. Una de las grandes preocupaciones que mostró el Presidente es el transporte público, porque es una fuente de muy fácil contagio. Entonces establezcamos el negocio de proximidad que puedan abrir, como estamos haciendo en este momento en farmacias y ferreterías, haciendo la cola afuera, entrando uno por vez, con 2 metros entre uno y otro en la cola, etc. Pero además de eso, que los clientes demuestren con documentos que están en la proximidad.

-¿Quedaron en algo concreto?

-Lo anotó y también estaban Santiago Cafiero, Vitobello, Béliz que también tomaron nota.

-En estos días, pareció haber crecido mucho la venta online pero el problema es con las entregas. ¿Esto también sería parte de una nueva etapa?

-De eso hablamos expresamente, le mencionamos la compra online y la posibilidad de poder llegar hasta los depósitos para poder retirar y entregar.

-¿Cómo está hoy el sector comercial?

-Hotelería, restaurantes, turismo están parados y el comercio está prácticamente todo cerrado, salvo los sectores autorizados. Por eso, lo que le hemos pedido y tomó nota es que no esperemos al 12 o 13 de abril, que empecemos ya lentamente desregulando otro tipo de comercio, considerando la proximidad del cliente, de alguna manera, para empezar lentamente. Si no, nos vamos a encontrar con que el 13 van a prorrogar la veda, porque no puede abrir totalmente y de golpe. Ya vemos lo que pasó en los bancos con los jubilados, haciendo cola, esto es una fuente fenomenal de contagio.

-¿Son suficientes las medidas que tomó el Gobierno en los últimos días?

-Previsión en cuando a la apertura, no esperar al 12 de abril, ir por sectores y por barrios. La preocupación del Presidente, básicamente, es provincias y Gran Buenos Aires. Pero se está trabajando, las intendencias están tomando decisiones por sí mismos, ya no sólo las provincias.

Hemos pedido revertir el aislamiento generalizado e ir a uno selectivo paulatinamente, generar recuperación de la actividad sin incrementar riesgo de contagios, por ejemplo autorizar tareas presenciales a trabajadores no vulnerables, que vivan a no más de 5 km del lugar de trabajo, luego extenderlo a 20 kilómetros y así. También horarios especiales, evitando horas pico, flexibilizar la logística del comercio electrónico, empezar con simplificación de trámites.

-¿En materia de financiamiento?

-Ahí pedimos préstamos directos a tasa cero, en cuentas sueldo de los trabajadores.

-¿Pero hay posibilidades reales de que los bancos presten a tasa cero?

-En este momento, el Gobierno está emitiendo para calmar la inquietud. Por eso estamos pidiendo esto, sabiendo que en definitiva es inflacionario, pero bueno, la inflación está y va a crecer.

-¿Le tiene miedo a un rebrote de la inflación?

-Estamos vacunados de inflación, hemos sacado 12 ceros y en algún momento sacaremos algunos más. Hoy el problema urgente es reactivar la economía. En algún momento lo mencioné, los médicos cuidan la salud, pero la economía la cuidamos nosotros y tenemos que cuidarla entre todos. Vivos pero con la economía muerta, nos morimos igual.

-En los últimos días hubo un endurecimiento del discurso del Presidente hacia los empresarios. ¿Cómo está hoy la relación con el Gobierno?

-Creo que no fue un desencuentro. Estamos bien.

-¿Cómo imagina el día después del levantamiento de la cuarentena? ¿Es posible recuperar la actividad de estos días no trabajados?

-No, en ciertos lugares no se puede. El panadero no recupera lo que no pudo vender en este período. Sin dudas, que el consumo está mal y va a terminar el año en caída.

-¿Hay alguna estimación de cuánto puede caer el comercio en el año?

-No, no sería serio que estimemos nada, lo que no se vendió hoy, no se vende mañana. Las cosas consumibles cotidianas, se pierden. Y si le dilatan el congelamiento, quebrará, cerrará, no sé.

-¿Ya se están viendo quiebras?

-Pedimos entre otras cosas que no sólo atiendan a las personas físicas, sino que también tengan en cuenta a las personas jurídicas y que traten de salvarlas porque todas están en situación complicada. Claro que podría haber cierres de empresas, no olvidemos que marzo podremos pagar sueldos porque habíamos trabajado 15 días pero ¿qué va a pasar en abril, con el arrastre de los últimos 15 días de marzo, más lo que no se trabaje en abril? ¿Cómo enfrenta el empleador sus compromisos? En eso decíamos que el banco ofrece préstamos, con grandes limitantes, pero además al 24%. Por eso nosotros hablábamos de tasa 0%.