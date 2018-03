Devolución de IVA entró al Congreso y el FpV adelantó que votaría a favor

Finalmente, a cuatro meses de anunciarlo, el Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto de ley de devolución del IVA de productos de la canasta básica a jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales, con un tope que el Ejecutivo fijaría en $ 300. En la Cámara de Diputados, que comenzará a trabajar en el tema la semana próxima, el oficialismo estima que podrá aprobar la iniciativa en mayo y para ello podría contar con el acompañamiento del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), aunque el bloque opositor ya advirtió que el tope de devolución es "muy poco".

"Estamos abiertos a apoyar esto. Lo que no quiere decir que pensemos que es la solución. Es un paliativo", evaluó el jefe del bloque de diputados del PJ-FpV, Héctor Recalde, ayer en declaraciones a radio Palermo. "Esto es una ayuda pero no cambia estructuralmente la planificación de la economía. Atempera un poco, pero muy poco, los tarifazos", definió. Se refirió así, específicamente, al tope de devolución de $ 300 que el proyecto no establece, pero que ya fue difundido por el presidente Mauricio Macri.

El texto, concretamente, deja en manos de la Casa Rosada la potestad de "fijar la magnitud del reintegro", que "no podrá ser inferior al 15% del monto" de las compras ni superior "al monto máximo que establezca el Poder Ejecutivo" en función del costo de la canasta básica de alimentos.

Sin embargo, el senador oficialista Luis Naidenoff dejó ayer abierta la posibilidad de que el oficialismo acepte cambios particularmente en la cuestión del tope. "Esto no es una decisión unilateral que surge de la resolución, sino que tiene que discutirlo el Congreso. Si (el tope) es muy bajo, lo tendrá que resolver el Congreso. Es factible que deba ser discutido. Si $ 300 es bajo y hay que modificarlo, se analizará en las comisiones y se actuará en ese sentido", enfatizó el legislador.

El proyecto establece el "reintegro de una proporción del IVA" mediante "transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito" a través de las cuales millones de personas cobran su jubilación, su pensión y su ayuda social. En concreto, los beneficiados con esta medida serán los jubilados y los pensionados por fallecimiento que cobren el haber mínimo; los que cobran pensiones no contributivas nacionales siempre que no excedan del haber mínimo garantizado y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

"La propuesta tiene por finalidad mejorar el ingreso disponible y consecuentemente la capacidad de compra de los sectores más vulnerables", dicen los fundamentos, que además indican que "la propuesta puede ser extendida a otros medios de pago" y vaticina que la medida provocará "un mayor consumo de bienes esenciales, asumiendo el Tesoro Nacional y las provincias el costo fiscal final".

Al respecto, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, detalló en diálogo con radio Del Plata que en el caso de los beneficiarios de la AUH, el reintegro será por cada Asignación. Es decir que, si el tope es de $ 300, la madre que cobre la AUH recibirá la devolución de hasta $ 300 por cada uno de sus hijos. Para operativizarlo, los beneficiarios deberán completar un trámite en la web de Anses, explicó. Y agregó que para el 6% de los beneficiarios no bancarizados el Gobierno estudia "qué tipo de compensación" dará.