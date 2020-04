Deuda: vencimientos por u$s 2170 millones en próximos 30 días apuran a Guzmán a cerrar negociación

En tiempo de descuento, el Gobierno se juega las últimas cartas para intentar cerrar un acuerdo con los bonistas y hacer pública la oferta de deuda. Los vencimientos que se avecinan, para los cuales el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, eludió definir si se seguirán pagando o no mientras dure el proceso de negociación.

Hasta el 7 de mayo, día que se debería afrontar el pago del Bonar 2024, los vencimientos en dólares con el sector privado acumulan unos $ 2170 millones.

"Esas decisiones se comunican de otra manera, se lo hace por escrito", respondió el ministro ante consultas de periodistas sobre si e iban a seguir pagando los vencimientos. Lo hizo en el encuentro que hubo el martes pasado en el Palacio de Hacienda, momento en el que presentó los "lineamientos" para avanzar en las negociaciones de deuda.

Por ahora el Gobierno había separado, de las reservas internacionales, casi u$s 4500 millones para ir afrontando vencimientos en moneda extranjera, tanto legislación local como internacional.

Pero más allá del monto, cuando se pensaba ya tener cerrado el tema deuda para el 31 de marzo, la intención era ya reprogramar los vencimientos desde abril dentro del paquete del canje en marcha.

En abril hay vencimientos en dólares (legislación local y extranjera) con el sector privado por unos u$s 730 millones. Hay expectativa para esta semana con el pago del Bonar 2020, que en total suman unos u$s 100 millones con el sector privado, para el cual el jueves pasado se publicó la notificación de pago.

Pero el vencimiento más abultado se dará en mayo: el 7 del próximo mes el Estado argentino debe afrontar un pago del Bonar 2024 de nada menos de u$s 1436 millones con el sector privado, un monto significativo.

El Bonar 2024, al tratarse de un título que se rige bajo legislación local, la secuencia de pasos indica que con los acreedores que tienen títulos bajo ley extranjera se cierra primero, y luego con los de ley argentina, según reconoció el propio Guzmán la semana pasada. De allí la urgencia por avanzar con la operatoria del canje.

Entre las variables que el Gobierno toma en cuenta en la definición del armado de su oferta se barajan diferentes cuestiones, como la posibilidad de quita de cupones, de capital, período de gracia y el exit yield (tasa de descuento de salida del bono en el momento del canje).

En medio de la incertidumbre global derivada del impacto del coronavirus, Guzmán avanzará esta semana con intentar acercar posiciones con los acreedores internacionales en intercambios que mantiene.

En varios informes de consultoras privadas ven cada vez más cerca un cese de pagos. "Creemos que las probabilidades de default se vieron incrementadas, ya que, según encuestadoras, la imagen política de Alberto Fernández, tras la gestión que llevó frente al avance del virus, aumentó notablemente. Esto podría significar que la preocupación por la mala imagen que podría tener un default podría dejar de ser una prioridad", marcaron desde Balanz Capital.

En ese sentido, advirtieron que "frente a este escenario de crisis y considerando que las reservas ya se encuentran bajo estrés, pareciera razonable no usar las mismas para pagar la deuda". Reconocieron que "es probable que el Gobierno alcance un acuerdo este año, aunque pareciera que este hecho se llevaría a cabo recién a partir del tercer trimestre".

En PPI (Portfolio Personal) mencionan que Alberto Fernández "degradó a Guzmán de su estado de zar de la deuda" y que ordenó "a sus tropas que lleguen al mejor trato posible en las próximas dos semanas".