Deuda: un bonista que aceptó la oferta cree que otros fondos no tienen "buena fe"

El CEO de Greylock Capital, Hans Humes, aseguró que siente que los bonistas que firmaron ayer el comunicado conjunto en rechazo a la oferta de la Argentina "no están negociando de buena fe".

En diálogo con El Cronista, Humes señaló que su fondo ya aceptó la oferta del ministro de Economía, Martín Guzmán , y puso a disposición los bonos que tenía en sus manos. Asimismo, blanqueó que dejó el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC).

"La declaración conjunta no refleja la visión de Greylock Capital sobre las negociaciones. Tenemos algunas cuestiones acerca de la estructura del acuerdo pero creemos que algunos acreedores no están negociando con buena fe", afirmó Humes ante la consulta de este medio.

El Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) originalmente tenía entre sus filas a Greylock Capital, Gramercy y Fintech, entre otros.

Estos dos últimos se anticiparon el pasado 6 de julio y enviaron un comunicado en el que adelantaban su acuerdo con el país, aún antes de que la oferta de Guzmán se inscribiera en la SEC de Estados Unidos.

Así, el ACC está roto y representa a otros fondos con tenencias menores, que no superan el 7%. Ahora se sumó a los otros comité, entre ellos el que está Blackrock, con el objetivo de bloquear la oferta mejorada de Argentina.

Por otro lado, fuentes cercanas a las negociaciones dijeron en off the record que "a la Argentina no le conviene cambiar la oferta, porque hay fondos que juegan a correrle la cancha".

"No creemos que la Argentina haga otra oferta donde modifique los términos económicos", afirmaron.