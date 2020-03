Deuda: según Ecolatina, para reestructurar el Gobierno necesita el 'OK' del 60% de los tenedores 

Habitualmente, para abreviar, en la Argentina se habla de "la deuda", un expresión seca y corta, a la vez que intimidante en un país donde este fenómeno ha sido y es un condicionante fenomenal para los gobiernos y sus estrategias de desarrollo. La expresión "la deuda" entraña no pocas dosis animismo, en el sentido de que casi se le atribuyen, como en los tótem, atributos personales a un fenómeno, en general, impersonal, intrincado y lleno de complejidades técnicas. Sin embargo "la deuda" es como "la momia" y similares. Se le teme, claro.

Más allá de como se exprese en el habla cotidiana, la deuda no es una sola, o al menos tiene, en su interior, una composición heterogénea. La hay en moneda local, y en divisas. Con acreedores privados o instrasector publico, con tenedores locales y con extranjeros. Cada una de estas variantes supone negociaciones específicas, con actores distintos, en marcos legales e institucionales cambiantes.

Un informe de Ecolatina lo describe así, con números: "Hacia el cierre del 2019, la deuda pública total rondaba u$s 320.000 millones, de los cuales “solo” un 60% era relevante: el 40% restante (u$s 128.000 millones) estaba en poder de otros organismos del sector público, de modo que su refinanciamiento puede descontarse. Dejando de lado la deuda intra sector público, u$s 70.000 millones se ubican en manos de Organismos Financieros Internacionales, donde más de la mitad se explica por los u$s 45.000 millones desembolsados por el FMI. Cabe destacar que estos pasivos deberán devolverse en tres años a partir entre el segundo semestre de 2021, de modo que la mayor parte de su vencimiento quedará dentro del plazo del actual gobierno, pero en la segunda mitad del mandato. Por lo tanto, no es una urgencia tan apremiante. A contramano, este año vencen acreencias por u$s 40.000 millones en manos del sector privado, a quien se le debe cerca de u$s 120.000 millones en total".

Según la consultora, sobre la deuda privada "versará la reestructuración inmediata", tal como ha dicho el Gobierno. Mientras que con el Fondo "las conversaciones parecieran avanzadas o al menos en mejor sintonía" es, justamente, con los acreedores privados donde la negociación "viene más tensa",

Así lo demuestran "el fallido canje del bono AF20 en pesos y los agresivos comunicados del Ministerio de Economía", que reflejan que "lareestructuración en este frente es más compleja".

Para Ecolatina algo cambió en la última semana, cuando "la adhesión de dos tercios de los tenedores al canje del A2M2 luego de la oferta de paridades más atractivas más el pago completo a quienes no ingresaron -dejando de lado el tono amenazante del Comunicado- reflejan el intento de ambas partes por mejorar una relación complicada".

"Dentro de la deuda con privados, hay otra particularidad: cerca de u$s 25.000 millones de compromisos fueron emitidos en moneda local y u$s 95.000 millones en divisas. Los primeros tienen un menor riesgo de default que los segundos, pero este no es nulo. Esto responde a que el Banco Central podría, en última instancia, emitir pesos si el Tesoro así le pidiera y además a que defaultearlos generaría problemas inmediatos dentro del sistema productivo local: muchas empresas argentinas poseen estos activos, de modo que un incumplimiento tensaría aún más la alicaída cadena de pagos", explica la consultora.

En relación a la deuda en moneda extranjera, la alternativa es "reperfilar" o defaultear, esto porque "las Reservas Internacionales más el prácticamente nulo superávit de cuenta corriente de 2020 no alcanzarán para enfrentar los vencimientos de este año. En consecuencia, sin financiamiento en divisas habrá que reestructurar, de lo contrario, caeremos en default".

Ecolatina distingue también entre las diferentes complejidades que supone la deuda bajo ley local y bajo legislación extranjera y admite que no son diferencias menores, ya que, mientras que en el primer caso el Congreso y la justicia argentina serían el “escollo”, en el segundo lo serán cortes internacionales, con el vivo recuerdo de la experiencia de holdouts y el juez Thomas Griesa"

Pero advierte que una reestructuración forzosa de los títulos en Ley local no será gratuita. "Por un lado, porque muchos acreedores poseen distintos bonos, de modo que podrían bloquear la negociación bajo Ley extranjera si no están de acuerdo con lo realizado en Ley local. Por otro, porque si una resolución de facto en esta porción de la deuda nos bloquearía la posibilidad de volver a emitir pasivos bajo nuestra jurisdicción en el largo plazo. Aunque esto puede parecer lejano hoy, no será indistinto en el mediano plazo".

Por otro lado, según Ecolatina, para reestructurar el Gobierno necesita el ok del 60% de los tenedores. Esto supone aprobaciones del sector privado por casi u$s 24.000 millones. Para la consultora no será nada fácil, pero peor sería obtener el acuerdo del 75% si no se contara con los u$s 25.000 millones que están en poder del sector público, que "adherirán automáticamente a las propuestas que se realicen desde el Palacio de Hacienda".

Así lo describe el documento: "Antes de concluir, vale resaltar que los bonos emitidos bajo Ley Nueva York en manos del sector privado acumulan cerca de u$s 40.000 millones. Asimismo, hay casi u$ 25.000 millones en poder del sector público. Si bien cada bono es un caso particular, un promedio ponderado de las colocaciones marca que con un 75% de adhesión se podría reestructurar los pasivos. Dado que los bonos en manos del sector público adherirán automáticamente a las propuestas que se realicen desde el Palacio de Hacienda, será necesario alcanzar aprobaciones del sector privado por casi USD 24.000 millones, es decir, un 60% de los tenedores. Aunque no será nada fácil, es un número más cercano que el inicial (75%)".