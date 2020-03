Deuda: se acerca el momento de difusión de la oferta de canje

En el Gobierno avanzaban en los últimos días en terminar con los trámites administrativos para presentar la oferta de canje de deuda. La gran incertidumbre es si, finalmente, se dará esta semana: desde el Ministerio de Economía conservaron un hermetismo total frente a las consultas en relación a la reestructuración.

Estaba previsto en el cronograma oficial que al 31 de marzo estuviera cerrado el tema de la deuda. Pero con en parte por la irrupción de la propagación del coronavirus, que implicó trabajar de manera remota buena parte de presentaciones y estructuración con los bancos seleccionados para avanzar con la operación, pero en parte también por demoras en sí en los plazos establecidos llevaron a que recién se esté por hacer pública la oferta.

Diversas fuentes consultadas, cercanas al Gobierno, divergían en cuándo será la presentación. "Entre el martes y el miércoles", aseguró una persona en relación a que se concretaría mañana, el día D, o quizá un día después. Además agregó que la oferta no sería tan agresiva como se estuvo diciendo en las últimas semanas, en especial luego del que el Fondo Monetario Internacional

Pero otra afirmó que los trámites administrativos (como presentaciones antes la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, por ejemplo) se habían demorado más de lo previsto y, por lo tanto, recién la próxima semana se iba a poder hacer pública la oferta de canje de deuda pública.

Más allá del tiempo en el que se concrete, la incertidumbre que trajo la elevada volatilidad con el crash financiero y el impacto en la economía real de la propagación del coronavirus (COVID-19) el debate se centró en si el momento es el apropiado para avanzar con la negociación y dar a conocer la oferta.

Una fuente con experiencia en reestructuraciones de deuda defendió la posición de que este es el momento es el ideal para hacer pública la oferta. "El momento es ya", aseguró.

"Cuando esto se empiece a calmar, luego de que hubo tal expansión fiscal y monetaria, que cuando empiece a haber una señal de que se estabilizan los contagios, los mismos Gobiernos van a anunciar cierta suba de la tasa de interés para frenar los efectos de la inflación", explicó.

"Es ahora el momento de tasa cero, de resultados negativos", aseveró. "Por eso para los fondos realizar las pérdidas ya no es tanto", agregó.

Mencionó también que está el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que dijo que la deuda argentina no es sostenible y hasta abogó por una quita sustancial en la negociación con los acreedores privados. "Hasta los grandes organismos multilaterales dicen que los países pobres no paguen", sostuvo, como señal del contexto en el que se negocia (aún cuando la Argentina no está incluida en ese grupo de países).

"Si se duermen van a ir a la cola de todas las reestructuraciones", sumó en su enumeración de las razones por las que el Gobierno debería hacer pública la oferta en estos días del canje de deuda.

En este juego de negociación, donde a uno y a otro lado se juegan diferentes cartas, desde los bonistas, en cambio, buscaron bajar el precio y se posicionaron en que no es un buen momento para anunciar un canje.

"Va a ser difícil que muchos fondos entren y que los bancos puedan estructurar la propuesta; no hay necesidad de correr", aseguró uno de ellos, a cargo de uno de los grandes fondos, en un diálogo telefónico con El Cronista.

"No estamos viviendo dentro de un libro de texto. Esto es la vida real y el mundo atraviesa una incertidumbre sin precedentes", aseguró.