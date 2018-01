Deuda provincial crece al doble de ritmo que Nación

La confusión de palabras que tuvo la provincia de Chubut para comunicar el estado de su deuda pública en las cuales su gobernador habló de reestructurar sus compromisos cuando quiso decir renegociar las condiciones despierta la pregunta sobre el estado de endeudamiento del resto de todas las provincias.

Según un informe del Observatorio Fiscal Federal, el stock provincial de deuda está aumentando al doble de velocidad que el stock nacional.

"Estamos mirando la deuda nacional, pero el stock de deuda provincial crece al doble de velocidad. Se observa que en el caso provincial la deuda en dólares ha crecido alrededor de 24% por año en los últimos dos años, mientras que la deuda nacional lo hace a una tasa anual cercana al 12%", dijo Luciano Di Gresia, director Ejecutivo del Observatorio.

Según proyectó en base a la ejecución fiscal de cada distrito, la deuda provincial habría llegado a fines de 2017 a u$s 36.135 millones, un crecimiento anual de u$s 7067 millones (24,3%). Mientras que el stock de la Nación habría llegado a u$s 322.300 millones, tras haberse incrementado

u$s 33.852 millones (11,7%).

Algo similar había ocurrido en 2016, cuando la deuda provincial había avanzado 23,3% y la nacional, 13,6%.

Computa tanto la deuda en pesos como en dólares, pero aclara que "los incrementos de los últimos dos años han sido básicamente en deuda externa".

"El déficit fiscal que exponen las cuentas públicas argentinas está siendo cubierto básicamente con endeudamiento externo en los últimos dos años. Esta situación, como bien la plantea el propio Gobierno nacional, tiene que ser temporaria. Estos es así dado que el crecimiento del stock de deuda impone límites en algún momento, y además el financiamiento queda expuesto a la volatilidad de los flujos externos de capitales, con el riesgo de ajuste repentino que ello implica", explicó Di Gresia.

Las provincias aprovecharon la vuelta al mundo financiero de la Argentina para emitir deuda en el exterior, pero el riesgo que enfrentan hoy es que el tipo de cambio está acelerando la tasa de devaluación, y puede resentir las cuentas provinciales.

Caso Chubut

La confusión del gobernador de Chubut, entre "reestructurar" y "refinanciar" la deuda fue parte de un intento de que la Legislatura local, en la que no tiene mayoría, aprobara el paquete de leyes fiscales pendiente. Y le valió a la provincia a entrar en conference call con varios inversores para explicar el desliz.

En los hechos, la provincia busca la manera de refinanciar dos bonos dollar-linked (PUO19 y PUM21) por los que hoy estaría pagando servicios de deuda superiores a los de las emisiones en dólares.

El Ministerio de Economía provincial con la Secretaría de Provincias nacional vienen conversando desde principios de año sobre la forma de mejorar el cuadro financiero, porque estuvo golpeada por la baja en el precio del petróleo y la leve tasa de devaluación de los últimos dos años.

La Nación le otorgó a mediados de enero $ 478 millones por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que le permite bajar el alto stock de letras (pasó de

u$s 180 millones a u$s 120 millones el año pasado) y a un costo más bajo (el Fondo cobra Badlar más 200 puntos básicos a corto plazo y Badlar pura a largo plazo). También le dio un adelanto de

$ 350 millones de coparticipación.