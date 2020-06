Deuda: preparan reestructuración por más de u$s 46.000 millones con ley local

La reestructuración de la deuda externa es solo uno de los capítulos que marcarán el 2020 en materia económica para la Argentina. Pero no el único. Los títulos en dólares con ley local también tendrán su propia reestructuración.

Así se lo confiaron fuentes oficiales a El Cronista. Cuando las negociaciones con los acreedores externos avanzan a paso lento y no hay una fecha certera para presentar la enmienda a la oferta de canje, en el Gobierno aseguran que se aproxima otro capítulo de la deuda, con otros jugadores.

Se tratan de títulos (bonos y letras) por unos u$s 46.282 millones, de los cuales u$s 15.216 millones están en manos de privados, según los cálculos de Lucía Pezzarini, economista de la consultora Ecolatina .

Dos analistas económicos consultados por este medio, que prefirieron el off the record, calcularon por este medio que el stock de esos títulos en manos privadas estaría en torno a los u$s 20.000 millones.

Son dólares que en estas circunstancias el Gobierno no puede destinar al pago de deuda y cuyos vencimientos recién empezarían a partir de 2021, ya que se habían "reperfilado" en abril.

El proceso de reestructuración de la deuda en dólares bajo ley de la Argentina comenzaría muy probablemente en julio, cuando culminen las negociaciones sobre la ley extranjera y el ministro de Economía, Martín Guzmán , formalice la enmienda a la oferta de abril ante la Security Exchange Commission (SEC) de Nueva York, Estados Unidos.

La intención oficial es ofrecer el mismo trato a los bonistas con ley local que el que tienen los acreedores con ley extranjera. Los períodos de gracia serán similares.

Mientras la reestructuración de la deuda externa todavía no tenía una oferta formal inscripta, el presidente, Alberto Fernández, había postergado mediante el Decreto 346/2020 los pagos de intereses y amortizaciones de capital hasta el 31 de diciembre. Eran títulos por unos u$s 5000 millones, que entrarán en este canje doméstico.

Lo que está absolutamente descartado, comentaron fuentes oficiales, es implementar un cambio en las condiciones en la curva en pesos.

Para evitar que el aumento de la emisión monetaria termine acelerando la inflación , el Gobierno buscará construir mayor confianza en la moneda nacional y eso implicará cumplir en tiempo y forma con los pagos de capital e intereses, refinanciar los próximos vencimientos y de ningún modo reperfilarlos.

En ese sentido, la Secretaría de Finanzas viene de anotarse un éxito la semana pasada, cuando logró el roll over de $ 135.000 millones del Botapo (TJ20). Hoy, entre las 10 y las 15, se licitarán dos letras y un bono por otros $ 14.000 millones.

El cronograma que maneja el Gobierno en cuanto a la deuda marcará el 7 de agosto otro hito, con la subasta de un bono con ley local por hasta u$s 500 millones para que compitan todos los tenedores de deuda en pesos.

En total habrá en agosto, septiembre y noviembre subastas por tres bonos por una suma conjunta de u$s 1500 millones, con un período de gracia similar a los bonos con ley extranjera.

La subasta no estará limitada a fondos como Pacific Investment Management Company (PIMCO) o Templeton, como se especuló al inicio, sino que podrán entrar todos los tenedores de títulos en pesos.

Sin embargo, Finanzas apunta a que sean los fondos extranjeros, cuya demanda natural es de dólares, quienes se hagan de estos bonos y salgan de la curva en pesos, hoy "infectada".

Después de esto, el paso siguiente será iniciar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un nuevo programa, que suplante al stand by vigente y asegure el repago de los u$s 44.000 millones en plazos más extendidos que los actuales, que concentran vencimientos entre 2021 y 2023.