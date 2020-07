Economía y política Jueves 23 de Julio de 2020

Deuda: mientras negocian, dejan en default otros u$s 220 millones

Son dos bonos Globales con amortización de capital en 2022 y 2027, por u$s 91 millones y u$s 129 millones, respectivamente. La cesación de pagos acumulará u$s 1665 millones,