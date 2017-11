Deuda llegó a velocidad crucero: busca estabilizarse en torno al 54% del PBI

La deuda pública representó, a fines de junio de este año (el último dato publicado), al 53,7% del PBI. El porcentaje es sutilmente menor al 54,2% del mismo mes de 2016, a pesar de que en el primer semestre de 2017 el stock se incrementó en poco más de u$s 18.000 millones, de acuerdo con los números actualizados por el Ministerio de Finanzas.

Con el mayor monto en deuda pública, que el porcentaje sobre PBI sea menor responde a dos factores: por un lado, al crecimiento de la economía y, por otro, a una apreciación real del tipo de cambio. Estas dos variables se conjugaron para arrojar un peso menor de las obligaciones a afrontar. "Genera que la valuación está más inflada; se da ese efecto por el hecho de que se haya expandido el nivel de actividad y se haya apreciado la moneda", describió Ramiro Castiñeira, director de la consultora Econométrica.

El stock de deuda pública al 30 de junio de este año llegó a u$s 293.789 millones, con datos del Ministerio a cargo de Luis Caputo. Este monto es u$s 18.343 millones mayor a los u$s 275.446 millones al 31 de diciembre de 2016, cuando era el 54,2% del PBI.

De los u$s 293.786 millones, u$s 2833 millones no se presentaron a los canjes de deuda. A la vez, la deuda con privados representa el 21,3% del PBI, por u$s 116.425 millones.

Si bien la gestión de Caputo anunció que tenía intención de canjear los cupones atados al PBI, esa operación, por cuestiones legales, aún no pudo ser concretada. Al 30 de junio, valores negociables vinculados al PBI alcanzaron los u$s 13.506 millones. De contabilizarse estos instrumentos, la deuda pública llega a los u$s 307.295 millones y, además, podría gatillar el pago del cupón de acuerdo con cómo termine la expansión del PBI este año.

"Recuperar el financiamiento evitó el colapso que dejó el gobierno anterior: un país con déficit fiscal de 7% sobre PBI, sin reservas, sin saldo comercial, sin financiamiento y una base china en medio de Vaca Muerta. No hay gradualismo sin deuda", reconoció Castiñeira, aunque advirtió que "el reloj para corregir la herencia y evitar la crisis, corre". Si bien la deuda está en 53,7%, intrasector con organismos públicos y con privados está en torno a 30%. "Este es el número que hay que mirar y que te puede llevar al default. Hoy es bajo y da margen para el gradualismo", agregó.

Entre los diferentes aspectos desde los que se pueden analizar los números de Finanzas, se discrimina el stock de deuda según se haya emitido en moneda extranjera, de 36,3% del PBI, mientras que en pesos es de 17,4%.

A la vez, del total, el 70% está nominada según legislación nacional, mientras que el 30% es bajo legislación extranjera, básicamente, ley de Nueva York.

De manera de estabilizar la deuda en torno al 54%, los puntos a modificar serían los déficits gemelos, aunque principalmente debería corregirse el fiscal, ya que implica necesitar mayor financiamiento. "Entre los gobiernos nacional y provinciales el rojo fiscal se ubica en 7% del PBI. La Argentina logrará estabilizar su ratio de deuda sobre PBI, esto es, que deje de crecer, si se consigue bajar el déficit a 3% y, también, que la economía crezca a un 3%", identificó Castiñeira. Dejó de lado la posibilidad de que se aprecie aún más la moneda y cause un efecto en ponderar para abajo el peso de la deuda, ya que "está muy apreciada", calificó.

Recordó que en 2001 el ratio de deuda pública sobre PBI era de 50% (con el sector privado), de manera que hoy habría un margen de 20 puntos. No obstante, en ese momento la Argentina era aún una economía emergente, según la calificación del mercado, mientras que ahora está aún en la categoría "de frontera", lo que acotaría las distancias a un cese de pagos (aunque aún lejano).

De todos modos, advirtió que se debe dejar cierto margen para lograr que se estabilice sin "ruidos" el ratio de deuda sobre PBI. "Así como no llegó la lluvia de inversiones, ni tampoco se dio el 17% de inflación, hay que dejar espacio a algún margen de error", aconsejó.