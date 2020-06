Deuda: la duración de la prórroga marcará la voluntad de acuerdo

La extensión para el plazo de invitación al canje de la deuda externa se oficializará entre mañana y el lunes. Los Acuerdos de Confidencialidad que firmó el Gobierno con sus acreedores privados culminarán este viernes a las 18.30 de Buenos Aires (17.30 en Nueva York, Estados Unidos) y podrían prorrogarse por unos días, mientras que la oferta seguirá abierta más allá de este viernes 12 en la Security Exchange Commission (SEC).

Así lo comentaron a El Cronista fuentes al tanto de las negociaciones. Una posibilidad que ronda es que recién el lunes 15 haga oficial que habrá un nuevo período para entrar a la reestructuración.

Será el quinto desde el inicio, a fines de abril, y se prolongaría por 10 días corridos. El dato, a estas alturas, no es menor.

Quienes conocen el proceso aseguran, en off the record, que ese plazo indica que no será la última oferta y que si vuelve a fracasar, como la que está actualmente vigente y que tuvo su primera conclusión el 8 de mayo, podría mejorarse nuevamente.

En cambio, si el período de invitación quedara abierto por más de 10 días corridos, expresaría la voluntad oficial de que la enmienda a la oferta es la definitiva, teniendo en cuenta que la Argentina ya está en default desde hace 20 días por el impago de u$s 503 millones en concepto de intereses de tres bonos.

El presidente, Alberto Fernández, garantizó ayer en Radio 10 que iba a mejorar la oferta para el canje de 21 bonos de la deuda bajo ley extranjera que suman vencimientos por u$s 66.238 millones y continuó trabajando con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para elevar la enmienda ante la SEC y publicar un decreto en el Boletín Oficial.

Una de las alternativas en estudio para hacer más atractiva la propuesta de la Argentina es emitir un bono atado al promedio de las exportaciones agropecuarias, el sector más competitivo de la economía y el que más aporta ingreso de dólares mediante la vía comercial.

Las cláusulas de protección a los bonistas quedarían igual que las vigentes: quienes compraron los títulos después del 2016 (cuando la administración de Mauricio Macri levantó la octava cesación de pagos de la historia argentina con el pago a los holdouts de los canjes anteriores) tendrán la misma indenture, que protege más al soberano que al acreedor; por su lado, los que entraron a la reestructuración de 2005 y a la nueva etapa, de 2010, mantendrán esas cláusulas, más favorables para ellos en caso de que deban reclamar ante tribunales internacionales.

Allí radican diferencias entre los tres comités de acreedores. Mientras fondos como Blackrock, Fidelity y Ashmore (en el Ad Hoc Bondholders Group) confiaron en las condiciones financieras durante el Gobierno anterior, otros como Monarch, VR, HBK y Cyrus (que integran el Exchange Bondholders Group) tomaron la deuda canjeada primero por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández de Kirchner, con términos que los benefician más.