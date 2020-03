Deuda: la baja de la tasa en EE.UU. ayudaría pero la caída en los mercados condiciona los planes

La expectativa fue creciendo en los últimos días sobre el rumbo de renegociación de la deuda, sobre todo tras el efecto de la expansión del coronavirus, su impacto en los mercados y la decisión de la Reserva Federal de ayer de recortar su tasa de interés y dejarla entre 0,25% y 0%.

Si bien estaba previsto que la oferta a los acreedores privados se concretara esta semana - una después de lo pactado de manera original-, la situación mundial se modificó. Es que la expectativa en cómo reaccionarán los mercados a la decisión de la Fed de ayer (que termina afectando al contexto para oficializar la propuesta) por un lado, y el armado del paquete de medidas económicas que se planea que lance hoy el Consejo Económico y Social, que se llevó casi toda los esfuerzos, corrieron a la renegociación de la deuda del eje central que tuvo en las últimas semanas, según pudo saber este diario de fuentes oficiales. No obstante no está descartada la opción de avanzar con los planes originales.

Para Daniel Marx, que estuvo en la renegociación de la deuda en 1989, la cuestión no pasa tanto ahora por la disminución de la tasa de EE.UU. sino más bien “por las perspectivas y manejo que se haga en esta nueva situación”.

Si bien reconoció que “el aflojamiento de condiciones monetarias en EE.UU. ayuda, pero vale más como se procede aca en esta difícil condición”.

Miguel Kiguel, ex subsecretario de Financiamiento entre 1996 y 1999 y director de Econviews, no espera que la baja de la tasa impacte de manera significativa. “Las tasas de los bonos largos ya estaban abajo del 1% y no creo que caigan mucho más. No creo que esto se tranquilice pronto. Hay miedo por la salud de la gente. Europa está en crisis sanitaria y EE.UU. va en esa dirección”, señaló.

Consultado sobre si estaba dado el contexto para hacer la oferta de canje de deuda, respondió que no, que era muy elevada la incertidumbre.

Coincidió en algún aspecto Santiago López Alfaro, de que la baja de tasa algo podría ayudar pero que “depende más de la Argentina que de afuera. “Veremos cómo operan mañana (por hoy) los activos de riesgo”, dijo, aunque reconoció que “si la oferta es muy dura no hay tasa que nos salve. No van a aceptar”.

Según pudo saber El Cronista, en el Ministerio de Economía se evalúa que no sea una única para todos los acreedores de títulos bajo ley extranjera.

Más allá de la oferta en sí, para la que la semana pasada trabajaron contrarreloj con la intención de oficializarla en algún día de la que empieza hoy, también sobrevoló el cómo: mientras que evaluaban días atrás hacerla vía videoconferencia, luego esta posibilidad se erigió como la única tras la cancelación de los vuelos desde Estados Unidos. No obstante, consultadas las fuentes en el Palacio de Hacienda, aún no lo confirmaron pero veían como la opción más probable.

Es que el coronavirus afecta no solo los planes sobre la deuda en sí sino también su logística, por lo que la intención de que Martín Guzmán viaje a Nueva York y haga la presentación luce prácticamente imposible.

La semana pasada en Economía fueron monitoreando día a día el movimiento de los mercados. Si bien hay cierta discusión entre analistas del impacto sobre la renegociación, un aspecto que traerá esta caída en las plazas bursátiles es un mayor "exit yield".

Este indicador es la nueva tasa de rendimiento a la que la nueva deuda comienza a cotizar, pero allí una variable que juega es el riesgo país, que si bien bajó un poco el viernes, coquetea con oscilar en torno a los 3000 puntos básicos.

Eso se suma a que 15 días atrás los principales fondos de inversión estuvieron en Buenos Aires, se reunieron con Guzmán y se fueron con cierta decepción acerca del avance de las negociaciones.

El punto en cuestión es que se llevaron la sensación de que la propuesta va a ser más agresiva que lo estimado de manera inicial: según dos fuentes con conocimiento de las negociaciones, la quita que ven es de un 60% del valor presente.

La cuestión de la sostenibilidad es clave en la gestión Guzmán: no sólo la mencionó en cada oportunidad que pudo desde que asumió el 10 de diciembre, sino que esta idea cobró más fuerza cuando el Fondo Monetario Internacional calificó la deuda argentina como "no sostenible" y pidió una quita significativa a los acreedores privados.

Varios bonistas hacen chistes por lo bajo y dicen que si les ofrecieran una quita de entre 30% y 40% del valor presente, firmarían ya.

Con la mira en la sostenibilidad

De acuerdo a estudios privados, para reducir la deuda como porcentaje de PBI a niveles considerables, se deben ofrecer quitas de capital o de cupón. Un estudio de la consultora LCG marcó que una extensión de 5 años; pagos bonos a la par por dos años y una quita de cupón de 50% reduciría poco la deuda, hasta un 88,2% del PBI.

En cambio, si al combo anterior se modifica la quita en los intereses y se da una del principal, de 30%, la deuda bajaría más, hasta 77,3% del producto.

En una propuesta más agresiva, con una extensión de 8 años, con pagos de bonos a la par por dos años y una quita de principal del 50%, la sostenibilidad tan anhelada sería mejor, siempre y cuando se logre la aceptación de los bonistas: la deuda bajaría hasta el 67,4% del PBI.

Otro aspecto que reclaman los bonistas es conocer los datos que sustentan el plan oficial: según dijeron, en los intercambios con Guzmán el ministro dio la misma información que presentó en el Congreso a mediados de febrero: que con cierto esfuerzo al equilibrio fiscal se llegaría en 2023. Pero que no se difundió los supuestos para este escenario.

Según pudo saber El Cronista, quienes sí tuvieron la oportunidad de ver los números en detalle de los escenarios que evalúan desde el Gobierno fueron los funcionarios del Fondo Monetario Internacional: en los intercambios, fluidos, que hubo en las últimas semanas (ya sea en Buenos Aires, Riad o en Washington), desde el organismo sí analizaron las premisas macroeconómicas.