Deuda en Letes: el Gobierno recibió ofertas por cinco veces el valor que licitó

Tal como había anunciado en el marco del cronograma que presentó este mes, el Ministerio de Hacienda colocó hoy 800 millones de dólares de deuda en dos Letras del Tesoro, a seis meses una y a un año la otra, en una licitación en la que el mercado volvió a evidenciar su apetito por esos instrumentos al demandar, en total, casi u$s 4500 millones, más de cinco veces el monto que licitaba el Gobierno.

Las Letes en dólares cada vez suman más interés entre los inversores, ya que resultan la manera más atractiva de hacerse de divisas. En ese marco, el Ministerio de Finanzas aprovecha para empezar a alargar los plazos y bajar las tasas de interés.

Las Letras nominadas en dólares pueden comprarse en pesos a la cotización mayorista de referencia del Banco Central. Y la tasa que pagan está implícita en el precio de corte. Para la licitación de ayer y hoy, por ejemplo, eso implica que un inversor pagó 15.197,63 pesos para obtener mil dólares dentro de seis meses y $ 14.925,88 para adquirir la misma cantidad de divisas dentro de un año.

Del total de nuevas Letes, la mitad (u$s 400 millones) se adjudicaron a 182 días (vencen el 27 de octubre, el viernes siguiente a las elecciones nacionales), a una tasa nominal anual (según el precio de cada lámina de u$s 1000 nominales) del 2,86% y la otra mitad (u$s 400 millones), a 364 días, a una tasa del 3,28%.

Según precisó Hacienda en un comunicado, el monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos alcanzó un valor nominal de u$s 4497 millones, distribuido en u$s 2550 millones para la Letra a 182 días y u$s 1947 millones para la Letra a 364 días.

Se recibieron 7.471 órdenes de compra.

Debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 15,69% para la Letra a 182 días y 20,55% para la Letra a 364 días.