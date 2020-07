Deuda: el Presidente confirmó que hoy se conocerá la nueva oferta

El presidente Alberto Fernández dijo que hoy se conocerá la nueva oferta que se presentará a los acreedores en el marco del proceso de reestructuración de deuda y aseguró que "es el máximo esfuerzo que podemos hacer, por eso esperemos que los acreedores comprendan".



"La oferta se va a conocer hoy, va a estar abierta hasta fines de agosto, es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no postergar más a los que ya están muy postergados", dijo el mandatario en diálogo con FM Milenium.



El Presidente señaló que "hemos hecho un enorme esfuerzo, la propuesta que hicimos es el máximo esfuerzo que podemos hacer, por eso esperemos que los acreedores comprendan y la sociedad argentina entienda también que pedirnos más esfuerzo significa empezar a fallar con la promesa tomada".

Deuda: cuán cerca están los bonistas amigables de la oferta del Gobierno La nueva oferta de los bonistas amigables (Gramercy, Fintech, Greylock Capital y Oaktree) remitida por la Unión de Bancos Suizos (UBS) al Gobierno, en forma de contrapropuesta, tiene un Valor Presente Neto (NPV, por sus siglas en inglés) promedio de u$s 55,40 por cada lámina de 100 dólares Así se lo contaron fuentes del mercado a El Cronista.

"Espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas, terminen bien", agregó. Respecto a la propuesta, dijo que "si esto se analiza racionalmente ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda, se le está pidiendo que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso".



"El Gobierno anterior dio condiciones a los títulos insólitas, condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía, yo solo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar", concluyó el Presidente.