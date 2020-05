Deuda: el Gobierno redacta la resolución que extenderá el plazo para negociar con los bonistas

El Gobierno tomó la determinación de postergar el pago de vencimientos de deuda por u$s 503 millones (previsto para el próximo viernes 22 de mayo) para los próximos días, y tiene casi todo dispuesto para dar a conocer una resolución al respecto, que será publicada en el Boletín Oficial.

Allí se explicará, particularmente sobre esta extensión de los plazos previstos.

La idea oficial es hacerlo lo más cerca posible del mismo 22, por lo que esto podría ocurrir entre mañana y el mismo viernes.

Además, y cumpliendo con las disposiciones correspondientes, se realizará una presentación ante la SEC, donde también se informaría sobre el la extensión de las negociaciones.

En forma paralela, el Gobierno tiene previsto también realizar en breve alguna comunicación a los mercados, algo que se espera para las próximas horas.

Las fuentes consultadas por El Cronista sostienen que este default técnico (como lo llamen en el Gobierno) por no pagar los u$s 503 millones no tendrá una repercusión negativa en las negociaciones con los bonistas, ya que todo está previamente hablado con ellos.

Durante los últimos días la relación entre el Gobierno y los bonistas tomó un rumbo más calmo y productivo en relación con semanas atrás. Desde ambos frentes intentaron acercar posiciones, y reconocen que lo mejor para las partes es llegar a un buen acuerdo.