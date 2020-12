Deuda: cuáles son los vencimientos en el primer semestre de 2021

Luego del canje de títulos en pesos a cambio de bonos en dólares, el Gobierno dolarizó parte de su deuda pero también despejó un significativo stock de vencimientos que operaban en el primer semestre de 2021, con el fin de evitar que sus tenedores no adquieran papeles en pesos y generaran tensiones cambiarias en los mercados paralelos de divisas.

En total, fueron $ 37.794 millones en bonos y letras que el Ministerio de Economía tomó, a cambio de entregar bonos en dólares de ley local con vencimiento en 2030 y 2035, originalmente emitidos en el canje de principios de septiembre. Así, se desembarazó del 3,8% de las obligaciones de pago de este segmento hasta junio de 2021.

Es que entre enero y junio expiran bonos y letras por alrededor de $ 953.302 millones, según cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Abril aparece como el mes más exigente con obligaciones por $ 305.203 millones, seguido por febrero ($ 257.690 millones) y enero ($ 213.365 millones).

De todas maneras, en manos de acreedores privados hay poco más de 60% del total, unos $ 613.584 millones luego de haberse consumado el último canje. El resto es deuda en pesos intra-sector público.

Pero estas no son las únicas exigencias que tendrá el Tesoro, dado que en los primeros seis meses del año deberá devolver $ 552.000 millones de adelantos transitorios al Banco Central (BCRA), aunque más de la mitad (54%) corresponden a junio. La idea del Gobierno es obtener un financiamiento neto de 10% por mes y, en caso de conseguir más, destinar el excedente a cancelar por anticipado los pagos con la autoridad monetaria para aliviar el calendario de obligaciones.

Por otro lado, la administración de Alberto Fernández deberá afrontar importantes vencimientos en dólares. La más desafiante que aparece en el horizonte son los más de u$s 2400 millones que a fines de abril Argentina debe pagarle al Club de París. El Gobierno pretende renegociar un nuevo acuerdo y retrasar el vencimiento, pero para poder sentarse a discutir antes debe tener firmado el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se trata de una exigencia mayor que la del resto de los organismos multilaterales y bilaterales juntos, que en todo el semestre, de forma bastante bien distribuida, insumirán unos u$s 2014 millones.

También vencen letras intransferibles en dólares que están en manos del BCRA, por un monto importante: u$s 7504 millones en enero y u$s 2121 millones en marzo, pero se espera que el Gobierno pueda renovarlas sin inconvenientes: en el Presupuesto 2021 se asume que se colocarán nuevos títulos con vencimiento en 2023. En tanto, el informe de la OPC estima que el resto de las deudas minoritarias, como por ejemplo con provincias o empresas de gas, acumularán cerca de u$s 1249 millones.

En conclusión, en el primer semestre vence deuda en pesos por $ 1,56 billones, entre títulos públicos y adelantos transitorios, y en dólares por u$s 15.293 millones, entre multilaterales y las letras del BCRA. Es decir, al tipo de cambio oficial, en total son más de u$s 34.055 millones.