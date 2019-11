Deuda: calendario de pagos ajustado impide la luna de miel de Alberto con el mercado

El calendario electoral muestra que Alberto Fernández no va a tener una luna de miel apenas asuma su mandato el próximo 10 de diciembre. Los compromisos de deuda que deberá afrontar en los primeros seis meses de mandato alcanzan los u$s 28.400.

Eso obliga a encontrar soluciones extremadamente rápidas para evitar que el problema de la deuda se agrave. Ansiedad en el mercado por conocer novedades respecto del equipo económico y cómo se está avanzando en la reestructuración de la deuda.

Las urgencias económicas son muchas, aunque quizá, el tema de la deuda sea el mas importante de corto plazo ya que los compromisos de pago que le impone el calendario de deuda implican un gran condicionante para el presidente electo, Alberto Fernández.

En concreto, el servicio total de la deuda en los primeros seis meses de 2020 supera los u$s 28.400 millones.

Mirá también Acusado por violación, Alperovich pidió licencia en el Senado Varios dirigentes del Frente de Todos se lo habían reclamado a Alperovich para no comprometer a los senadores peronistas mientras transcurriera la investigación de los hechos denunciados.

En diciembre, el monto total de la deuda es de u$s 2200 millones, monto similar en enero que alcanza los u$s 2232 millones.

El 70% de los vencimientos de deuda del año que viene vencen dentro del primer semestre. Entre enero y junio, vencen entre deuda en pesos y en dólares un total de u$s 26.170 millones mientras que entre julio y diciembre vencen u$s 11.957 millones. Entre enero y junio, el 47,3% de la deuda es en pesos mientras que el 52,7% restante es en dólares. El ratio se mantiene a lo largo del año ya que de un total de u$s 38.127 millones de deuda con privados, u$s 17726 (47%) corresponde a deuda en pesos y u$s 20.400 (53%) corresponde a deuda en dólares

Deuda en pesos

Según datos provistos por Gabriel Zelpo, director de la consultora económica Seido, el acumulado desde hoy hasta el mediados de 2020 supera los u$s 14.000 millones.

El año arranca con vencimientos en pesos por un total de u$s 396 millones. Febrero salta a u$s 3003 millones, seguido por marzo en u$s 2717 millones, abril u$s 1970 millones, mayo u$s 2005 millones y junio u$s 2298 millones.

Entre enero y junio, el total de la deuda en pesos medida en dólares alcanza los u$s 12.392 millones. Solamente en 2020 el monto total de la deuda en pesos medida en dólares es de u$s 17.700 millones.

La enorme variedad de bonos emitidos es realmente impresionante ya que no solo va a tener que responder a los pagos de Lecap sino también a otras Letras como Lelinks y Lecer. Por otro lado, habrá obligaciones de bonos ley argentina como los Bonares.

Deuda en dólares

Cuando se analiza los compromisos en dólares, los mismos son igual de abultados que los acumulados en moneda dura.

Según datos de Seido, desde hoy y hasta mediados de año, el acumulado de la deuda en dólares superaría los u$s 17.149 y alcanzaría los u$s 22.400 millones en todo 2020.

Las obligaciones de deuda promedian los u$s 2300 millones entre diciembre y abril. Entre enero y marzo, la deuda en dólares alcanza los u$s 4616 millones. En abril salta a u$s 2672 millones y en mayo supera los u$s 5618 millones.

Las Letes son un compromiso de deuda constante a lo largo del primer semestre del año.

Inversores a la espera de definiciones

El nerviosismo entre operadores e inversores tiene su raíz en el hecho de que el tamaño de la deuda que deberá hacer frente el próximo gobierno obliga al próximo (todavía incierto) equipo económico a llegar al 10 de diciembre con novedades y avances.

Por ahora poco se sabe sobre quién liderará las negociaciones con elFMI y con acreedores, así como sobre quién será el próximo ministro de económico.

“Creo que desde el 28 de octubre (a Alberto Fernández) le empezaron a correr los 100 días. Si para enero no resolvieron la deuda ley argentina, y plantean un plan consistente de equilibrio financiero y emisión de pesos controlada, el mercado se va a poner feo”, dijo un head portfolio manager de un fondo de inversión local.

Un operador de bonos de un banco local señalaba que el próximo presidente no va a tener luna de miel y tendrá que actuar rápidamente para evitar que el problema de la deuda golpee aun más a la recesión económica.

“Alberto Fernández no tendrá luna de miel. Los tiempos no juegan a su favor y las decisiones deberán ser tomadas rápidamente. Si no activan con el tema de la deuda, tendremos un default propiamente dicho para marzo. La incertidumbre que vive actualmente el mercado con el enorme hermetismo que hay respecto del próximo equipo económico y de la forma en que se planea resolver el tema de la deuda generan mayores dudas que certezas. La crisis es de confianza y no hablarle al mercado no va a permitir que se mejore la precaria situación en la que se encuentra la economía argentina en general y los activos financieros en particular”, sostuvo el trader.