Deuda bonaerense: ven difícil que se alcance aval del 75% de los acreedores

La provincia de Buenos Aires dio hasta este miércoles a los acreedores del bono 2021 (BP21) para que expresen su consentimiento y permitan postergar el pago de la amortización de capital de u$s 250 millones.

En ese sentido, deberá contar con el 75% de aceptación por parte de los acreedores para evitar caer en default. La pregunta clave es si podrá o no lograr alcanzar dicho consentimiento.

La solicitud del gobierno de Axel Kicillof busca extender la fecha de pago tiene como intención mover la fecha original del 26 de enero al 1° de mayo.

Tal como estipula el prospecto, la propuesta se hará efectiva y vinculante a la totalidad de los acreedores si se alcanza un mínimo del 75% de aceptación.

La fecha límite para el consentimiento es este miércoles 22, pero Buenos Aires cuenta con 10 días extra luego del 26 para negociar sin incurrir en default.

Por cuestiones técnicas y por la falta de tiempo, se hace difícil que Axel Kicillof logre alcanzar el 75% de aceptación.

Marcelo Blanco, ex secretario de Finanzas bonaerense y actual asesor financiero, explica que resulta un proceso complejo alcanzar el 75% de aceptación en tan corto tiempo.

“Dada la naturaleza de la tenencia del BP21, con un alto grado de atomización en cuentas de banca privada y los mecanismos administrativos para implementar las comunicaciones entre los bancos y sus clientes, va a ser muy difícil lograr la aceptación del 75% antes de vencimiento del bono o dentro de su periodo de cura de default".

El analista indicó que por eso no descartaría que finalmente "se termine pagando el capital y evitar un mal mayor. Aun así, pienso que la estrategia de negociar los vencimientos del perfil de la deuda de la Provincia es la correcta, discrepo en la ejecución”, sostuvo.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que, de no lograr el 75% y según lo mencionado por Kicillof (que no tiene la plata), dependerá de si lo auxilia o no el Gobierno Nacional.

“Los tiempos no juegan a favor de la Buenos Aires. Este miércoles se podrá conocer si logró el 75% necesario para ´postergar´ el pago de capital del 26 de enero. De hecho, de no llegar y no pagar el lunes, se entra en una dinámica peligrosa dada las condiciones de emisión –y las cláusulas de estos bonos-. De lo contrario, después de un plazo de 10 días, se podría ingresar en un default no sólo sobre este bono sino en una “aceleración” sobre toda la curva”, señalaron.

En concretro, la posibilidad de que logre el umbral del 75% se cree que es baja, pero pensar que igualmente se pague no sería ilógico.

“Entendiendo que quizás esta, en el fondo es una estrategia (complicada y discutida) de negociación, pero que llegado el caso el Gobierno Nacional pondrá los dólares. No sólo por ´salvar´ a la provincia de una situación más complicada, sino porque se entiende que esto sumaría ruido a las negociaciones por la deuda nacional. Veremos que tanto juega en este punto la lógica y la racionalidad”, anticiparon desde PPI.

Un juego de incentivos

Al momento de analizar las chances de que los acreedores aceptan la propuesta de postergar el pago del BP21, el sesgo hacia la negativa se torna como la mas probable.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital considera que los acreedores no aceptarán postergar los pagos por, al menos, dos razones.

“La primera es que no tomarán una decisión de diferimiento del capital sin conocer previamente los detalles del plan nacional y del resto de las provincias sobre sus respectivas reestructuraciones", indicó.

El otro motivo se vincula con los incentivos. La amenaza de default debe ser creíble para que los acreedores se apresten a negociar, de lo contrario les conviene esperar un salvataje nacional”, dijo Persichini.

Además, el especialista explica que el eventual rescate implicaría emplear menos del 3% de los fondos transferidos (adelantos transitorios y letras en dólares) desde el BCRA en los últimos 2 meses.

“Sería un costo módico para evitar un problema mayor que podría complicar la estrategia del canje soberano. Pensamos que el riesgo sistémico debería primar por sobre el riesgo moral del rescate. En otras palabras, evitar condiciones de distress en la provincia más grande en el corto plazo (“too big to fail”), que podrían obstaculizar la ruta del canje que realmente importa, debería ser una estrategia dominante sobre la creación de incentivos negativos en el resto de las provincias con problemas financieros”, señaló Persichini.

Los tiempos también corren en contra Nación

Los tiempos tampoco juegan a favor del gobierno nacional ya que si bien el presidente Alberto Fernández se autoimpuso la fecha límite para negociar la deuda el 31 de marzo, las chances de alcanzar un acuerdo antes de esa fecha luce al menos desafiante, tal como informó hoy El Cronista.

Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa (IEB) explica que se espera que entre fines de enero y comienzo de febrero tiene que estar presentada la propuesta.

“Parecería que la estrategia era, en diciembre preparar el terreno fiscal para lograr una proyección de sustentabilidad fiscal (la votación de emergencia necesaria fue en tiempo récord), en enero escuchar todas las voces y preparar la propuesta que debería estar entre finales de mes y comienzo de febrero. A partir de allí, el tema pasa a estar más del otro lado. Hay una restricción de tiempos, por la cantidad de dólares. Esperemos que durante marzo comencemos a ver un poco de luz, aunque es difícil saber hoy, si se lograran los tiempos”, sostuvo.

A su vez, Sosa remarca que se están dando varios temas alrededor de la deuda y las negociaciones. Por un lado, los acreedores externos le piden (o sugieren) al Gbierno que reprogramen la jurisdicción argentina por decreto. “Internamente estaban en debate sobre el tema”, comentó Sosa.

Por otro lado, otro tema de debate es quien cobra primero. "Es decir, si privados primero el FMI después. Primero tenían claro ir con privados, ahora pareciera que van en paralelo. Mas allá de eso, por ahora el gobierno viene trabajando a buen ritmo. Lamentablemente, queda claro, que, si no se llega a tiempo al 31 de marzo, la jurisdicción argentina tendrá que ser reestructurada por decreto”, afirmó.

Los tenedores del bono

Entre los acreedores de la provincia de Buenos Aires en el BP21 se destacan grandes firmas de Wall Street.

En el listado de los tenedores del BP21 que puede determinar el default bonaerense se destaca principalmente inversores institucionales globales.

Allí, el principal fondo de inversión es FMR LLC, con el 13,28% del total en circulación. FMR LLC opera como Fidelity Investments, uno de los fondos de inversión más grande a nivel mundial. Ofrece servicios de gestión de inversiones, opciones de jubilación, corretaje, planificación financiera y gestión de patrimonios a personas e instituciones en todo el mundo. La compañía FIL Limited también forma parte del grupo de Fidelity, la cual posee el 3,15% del total de la deuda en circulación. Así, Fidelity es la mayor tenedora de bonos con el 16,3% del total.

El segundo tenedor más grande del bono, con el 3,52%, es NN Investment Partners, un administrador de activos con sede en los Países Bajos y oficinas en 15 países de Europa, Asia y América. La compañía es una subsidiaria de propiedad total de NN Group, la mayor aseguradora de vida holandesa.

Le siguen grandes fondos de inversión como Royal Bank of Canada (1,85%); Blackrock (1,64%) y Southern Trust, con el 1,53%. Otros grandes nombres de Wall Street aparecen como el gigante global Schroders (0,92%); el banco de inversión JP Morgan (0,63%); Allianz (0,62%); la aseguradora Prudential Financial (0,19%) y Smith Barney Fund (0,29%). Con un grado menor de participación se encuentran el fondo Vanguard, BNP Paribas y ABN Amro Group.

En cuanto a los jugadores del ámbito local se destacan en primer lugar Tavelli y Cia (0,19%), junto con Consultatio Asset Management (0,16%) e Investis Asset Management, con 0,14%.

Así se desprende del listado que surge de Bloomberg, aunque también pueden aparecer otros fondos de inversión global (hedge funds) que no informan sus tenencias. Tampoco se detallan en ese listado las tenencias del sector público sobre el bono en cuestión.