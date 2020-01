Deuda bonaerense: mañana vence el plazo para que los acreedores respondan la oferta de Kicillof

Los acreedores deberán responder este viernes si aceptan o no la oferta del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de aplazar hasta mayo el pago de un vencimiento de bonos de la Provincia por u$s 250 millones.

Con escasas posibilidades, el gobierno bonaerense espera que el 75% de los acreedores acepte la postergación del pago, un escenario improbable, dado que hasta hace tres días el nivel de aceptación era de apenas 26%, reconoció el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

El gobierno de Axel Kicillof aseguró mantener un diálogo permanente con los acreedores, a quienes buscó seducir con un adelanto del pago de intereses de ese título. Formalmente, el pago del bono vencerá el 5 de febrero próximo, fecha límite para abonar.

La gran dispersión de los tenedores del título BP21 juega en contra de las pretensiones del gobierno bonaerense, ya que a muchos tenedores del título ni siquiera se los tiene identificados. Por eso, en el mercado sostienen que será "muy difícil" que la administración de Axel Kicillof arribe a un acuerdo.

Si la provincia de Buenos Aires entra en cesación de pagos generará un ruido extra a la negociación iniciada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sobre todo a la que se pretende acordar con bonistas que tienen unos u$s 100.000 millones en su poder.

Dardos a Vidal

Kicillof culpó al gobierno de María Eugenia Vidal por la probable cesación de pagos. Explicó que si bien el BP21 fue emitido durante el gobierno de Daniel Scioli en 2011, Vidal "endeudó de tal forma a la provincia que complicó el pago" de este vencimiento.

El BP21 es un bono en dólares bajo ley extranjera por el que la provincia que gobierna Kicilloff debía pagar un total de u$s 277 millones el domingo 26, de los cuales u$s 250 millones corresponden a capital y u$s 27 millones a intereses.

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Vidal, asegura que la provincia tiene fondos para afrontar el pago.