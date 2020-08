Deuda: aceleran contactos con minoristas para ampliar la adhesión

El Ministerio de Economía sigue contabilizando las adhesiones a los canjes de deuda externa y local, que tendrán su mayor movimiento esta semana. El piso de adhesión en la reestructuración de los 21 bonos bajo ley extranjera es de 35% (los que ya habían aceptado antes de la última oferta) y se espera que superará largamente el 75%, si se tiene en cuenta que los tres comités de bonistas poseen alrededor de un 40%.

Por eso, por estas horas la tarea clave es la que desarrollan los agentes colocadores, el HSBC y el Bank of America (BofA), para convencer a los minoristas. Una fuente directamente al tanto del proceso sostuvo ante la consulta de El Cronista que "el proceso viene fluyendo bien, con buenos niveles de aceptación".

El primer objetivo es alcanzar las Cláusulas de Acción Colectiva (85% en general y 66% de cada serie para los bonos Par y Discount o un 75% de cada serie si no se alcanza el 85% en conjunto; mientras que en los Globales se necesita un 66% general y un 50% de cada serie). Esto permitiría que no queden holdouts litigando en la Justicia de Nueva York, Estados Unidos. La segunda meta es superar el 93% de participación y que se recuerde a esta operación como la más exitosa, por encima del canje de 2005 y su extensión en 2010.

Este medio consultó a las autoridades si, efectivamente, tal como lo habían anunciado el viernes pasado, los fondos que conforman el Exchange Bondholder Group (Monarch Alternative Capital LP, HBK Investments, Paloma Partners Management Corp, Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management LLC y VR Capital Group, entre otros) se desprendieron entre el fin de semana y ayer de sus tenencias por más de u$s 4800 millones de los u$s 66.137 millones elegibles en el canje externo, pero las fuentes oficiales remarcaron que no darán informaciones parciales mientras dure el proceso. Según explican, los fondos pueden enviar sus órdenes pero los custodios retenerlas hasta último momento, en este caso hasta el viernes.

Fuentes cercanas al Comité de Acreedores de Argentina (ACC) hablaban ayer que los fondos comandados por Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co -GMO- también iban entrando al canje. Estos bonistas tendrían otros u$s 5000 millones, mayormente en los bonos Globales. Asimismo, el grupo Ad Hoc, con BlackRock a la cabeza, Ashmore y Autonomy Capital como los más duros y Ayres Investment Management LLP como un mediador, poseería cerca de u$s 16.000 millones, con predominio de los títulos emitidos a partir de 2016.

Por el lado local, donde se canjean u$s 41.715 millones, la expectativa oficial es que la participación sea total entre los privados (bancos, fondos comunes de inversión, empresas de seguros y pocos minoristas). El piso aquí es del 45%, ya que ese porcentaje es el que tienen los organismos públicos. El período de aceptación temprana vence el próximo martes 1° de septiembre.

En tanto, este mediodía la Secretaría de Finanzas dará a conocer los instrumentos que licitará para refinanciar unos $ 81.739 millones de deuda en pesos en manos de privados, que vence antes de fin de mes. A ese monto se le suman otros $ 57.196 millones entre bonos del Consenso Fiscal (a provincias) y una letra del FGS de la Anses.