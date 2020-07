Deuda: YPF reperfila un bono por u$s 1000 millones

La petrolera estatal YPF comunicó este jueves que busca extender el vencimiento de un bono internacional por u$s 1000 millones, con amortización de capital el 23 de marzo de 2021.

Se trata de las Obligaciones Negociables Clase XLVII y la propuesta consiste en ofrecerle a quienes adhieran un pago en efectivo y una nueva serie de Obligaciones Negociables con vencimiento final en 2025, informó la empresa, que ya lanzó el canje en la Security Exchange Commission (SEC) de Nueva York, Estados Unidos.

Habrá un endulzante para los acreedores que comuniquen su aceptación antes del jueves 16 de julio a las 17 horas de Nueva York (las 18 en Argentina): por cada 1000 dólares de valor nominal de la Clase XLVII, el inversor obtendrá la suma de 100 dólares en efectivo y 950 dólares de valor nominal de una nueva serie.

Se trata de un sweetener que se parece bastante al que estaría por presentar en los próximos días el Ministerio de Economía en la reestructuración de la deuda soberana por u$s 66.238 millones: el que primero entra tiene un mejor Valor Presente Neto.

Para el resto de los acreedores habrá únicamente 50 dólares en efectivo y 950 dólares de valor nominal de la nueva serie.

La nueva Obligación Negociable Clase XIII tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir de 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual..

El vencimiento de la Oferta de Canje está programado para las 23.59 (hora de Nueva York, Estados Unidos) del 30 de julio de 2020 -las 0,59 del 31 de julio en Buenos Aires, Argentina- a menos que la Oferta de Canje sea prorrogada, reabierta o rescindida anticipadamente.

El éxito de la reestructuración está condicionado a obtener un mínimo de aceptación de los tenedores del 70% de valor nominal del bono emitido en Luxemburgo el 23 de marzo de 2016.

Los bancos colocadores serán el Citigroup Global Markets Inc, el Itaú BBA USA Securities, Inc. y el Santander Investment Securities Inc.

La idea del management de la petrolera, encabezado por su CEO, Sergio Affronti, es mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, que representa hoy el mayor dolor de cabeza en la torre de Puerto Madero.

Según consta en la última nota de resultados de la compañía, correspondiente al primer trimestre de 2020, la deuda total expresada en dólares alcanzó los u$s 8800 millones, y la deuda neta, los u$s 7600 millones, con un ratio Deuda neta / EBITDA Ajustado de 2,22 veces (x).

Ese ratio estuvo descendiendo hasta 1,7x en 2018 y la intención de las antiguas autoridades (Miguel Gutiérrez como presidente y Daniel González como CEO) era llegar hasta 1,5x, pero el endeudamiento se hizo cada vez más importante en los últimos 18 meses.

"El costo promedio de la deuda nominada en pesos al cierre del primer trimestre de 2020 fue de 36,0%, mientras que el costo promedio de la deuda nominada en dólares fue de 7,6%", consta en los registros oficiales de YPF.

"Esto claramente mejora nuestro perfil financiero y nos deja una perspectiva de futuro limpia. Lo podemos hacer porque somos una compañía previsible con visión de futuro", explicaron el canje en la petrolera.

La reciente presentación que hizo YPF a sus inversores en junio revela que la empresa estaba enfocada en preservar su caja, mediante la reducción de gastos de operación, un ajuste severo en las inversiones y el refinanciamiento de sus vencimientos de deuda en el corto plazo.

La situación financiera de la petrolera estatal es bastante delicada, por dos motivos. El principal es el desplome en las ventas de combustibles (naftas y gasoil) a causa de la cuarentena para reducir la propagación del nuevo coronavirus.

También le está vedado el acceso al financiamiento internacional a tasas razonables mientras la Argentina se mantenga en default y no concluya la reestructuración de deuda soberana.

Sin ir más lejos, este martes 7 de julio afronta un vencimiento de capital -que pagará- por $ 11.250 millones convertibles de un bono que emitió en 2016 en Luxemburgo con categoría "pesos-linked".

En julio de 2016 el tipo de cambio era de $ 14,99 por dólar, por lo que YPF había tomado unos u$s 750 millones en ese momento, que se licuaron por la devaluación. Ahora pagará menos de u$s 150 millones.

Después de esto, en el segundo semestre el principal desafío será abonar vencimientos de capital de cuatro Obligaciones Negociables por otros $ 11.000 millones y u$s 111 millones.